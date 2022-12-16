Новий наступ на Київ: в ISW розкрили план Путіна щодо примусу України до перемовин

Аналітики пишуть, що Путін наказав своїм військовим наказ повністю окупувати Донецьку область. Наступи в районі Бахмута говорять про те, що вони щосили намагаються виконати наказ.

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Росія може створювати умови для нового наступу на Київ з території Білорусі. Так, президент РФ Володимир Путін хоче використати це, щоб змусити Україну до перемовин на своїх умовах. Про це пишуть аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

Проте, як сказано у звіті, нова атака на Київ не є неминучою. Річ у тому, що Кремль зараз використовує два методи, які мають схилити Київ до переговорів. Насамперед – масовані ракетні обстріли та атаки дронами-камікадзе.

Також, як сказано у звіті, Путін наказав своїм військовим наказ повністю окупувати Донецьку область України. Так, російські сили продовжують наступ на цьому напрямі. Вони змогли звільнити угруповання, яке знаходилося на правому березі Дніпра в Херсонській області. Усі сили кинуті на Бахмутський напрямок та інші ділянки Донецької області.

"Путін, ймовірно, сподівається, що ці наступальні операції поставлять під загрозу здатність України захищати територію та завдадуть значної шкоди бойовій могутності ЗСУ", — сказано у звіті.

Саме це, як пишуть в ISW, нібито має спонукати Україну до переговорів на вигідних для Москви умовах.

У звіті сказано, що якщо Путін побачить, що ні обстріли, ні наступ на Донеччині йому не допомагають, то він може зважитися на повторну атаку на Київ через Білорусь. Однак цей напад не буде більш успішним, ніж те, що було на початку повномасштабної війни.

"Є ряд ознак, які дозволяють припустити, що російські сили дійсно можуть готуватися до нової наступальної операції, включаючи перегрупування сил на основних напрямках наступу і перекидання важкої техніки до лінії фронту", — пишуть аналітики.

Раніше Фокус писав, що журналісти з'ясували, навіщо Кремль знищує економіку України. Журналісти заявили, що Кремль перетворив економіку України на театр воєнних дій. На ньому Москва досягає значних успіхів.

Ще нагадаємо, що у Пентагоні відреагували на погрози РФ щодо Patriot для України. За словами представника Міноборони США, Росія жорстоко напала на Україну і зараз навмисно знищує громадянську інфраструктуру.