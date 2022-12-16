Новое наступление на Киев: в ISW раскрыли план Путина по принуждению Украины к переговорам

Аналитики пишут, что Путин дал своим военным приказ полностью оккупировать Донецкую область. Наступления в районе Бахмута говорят о том, что они изо всех сил пытаются выполнить приказ.

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Россия может создавать условия для проведения нового наступления на Киев с территории Беларуси. Так, президент РФ Владимир Путин хочет использовать этом, чтобы принудить Украину к переговорам на своих условиях. Об этом пишут аналитики из американского Института изучения войны (ISW).

Однако, как сказано в отчете, новая атака на Киев не является неизбежной. Дело в том, что Кремль сейчас использует два метода, которые должны склонить Киев к переговорам. В первую очередь – массированные ракетные обстрелы и атаки дронами-камикадзе.

Также, как сказано в отчете, Путин дал своим военным приказ полностью оккупировать Донецкую область Украины. Так, российские силы продолжают наступления на этом направлении. Они смогли освободить группировку, которая находилась на правом берегу Днепра в Херсонской области. Все силы брошены на Бахмутское направление и другие участки Донецкой области.

"Путин, вероятно, надеется, что эти наступательные операции поставят под угрозу способность Украины защищать территорию и нанесут значительный ущерб боевой мощи ВСУ", — сказано в отчете.

Именно это, как пишут в ISW, якобы должно подвигнуть Украину к переговорам на выгодных для Москвы условиях.

В отчете сказано, что если Путин увидит, что ни обстрелы, ни наступление в Донецкой области ему не помогают, то он может решиться на повторную атаку на Киев через Беларусь. Однако это нападение не будет более успешным, чем то, которые было в начала полномасштабной войны.

"Есть ряд наблюдаемых признаков, которые позволяют предположить, что российские силы действительно могут готовиться к новой наступательной операции, включая перегруппировку сил на основных направлениях наступления и переброску тяжелой техники к линии фронта", — пишут аналитики.

Ранее Фокус писал, что журналисты выяснили, зачем Кремль уничтожает экономику Украины. Журналисты заявили, что Кремль превратил экономику Украины в театр военных действий. На нем Москва добивается значительных успехов.

Еще напомним, что в Пентагоне отреагировали на угрозы РФ относительно Patriot для Украины. По словам представителя Минобороны США, Россия жестоко напала на Украину и сейчас намеренно уничтожает гражданскую инфраструктуру.