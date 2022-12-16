"Не будет диктовать": в Пентагоне отреагировали на угрозы РФ относительно Patriot для Украины

По словам представителя Минобороны США, Россия жестоко напала на Украину и сейчас намеренно уничтожает гражданскую инфраструктуру. Оружие, которые Вашингтон хочет поставить Киеву направлено на защиту украинцев.

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Пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер заявил, что США не позволят России диктовать, что им делать относительно военной помощи Украине. Об этом пишет CNN.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена отправляет Украине ту военную помощь, которую считает необходимой для защиты. И никакие комментарии посольства РФ в США на это не повлияют.

По словам Райдера, он находит комментарии РФ по поводу передачи Украине ЗРК Patriot, "ироничными и очень показательными".

Он отметил, что Россия жестоко напала на Украину и сейчас намеренно уничтожает гражданскую инфраструктуру, убивает мирных жителей. Те системы, которые Вашингтон хочет передать Киеву нацелены на защиту и спасения жизни украинцев.

Райдер повторил, что Россия может деэскалировать продолжающийся конфликт в любой момент, если захочет.

"Важно помнить, что Россия здесь является агрессором. А когда дело доходит до эскалации… сегодня они могли бы деэскалировать ситуацию, выведя свои силы и сохранив бесчисленное количество невинных жизней, но очевидно, что они решили удвоить усилия", — добавил он.

Напомним, что в посольстве РФ отреагировали на планы США поставить Украине Patriot. Там заявили, что такое решение якобы является очередной провокацией.

"Передача США Киеву комплексов Patriot стала бы очередным провокационным шагом, который может привести к непредсказуемым последствиям, заявили в посольстве РФ", — сообщает российское СМИ ТАСС.

Ранее Фокус писал, что в Пентагоне подтвердили планы отправить в Украину системы Patriot. По словам журналистов "Голоса Америки", официальное объявление поставок Patriot в Украину можно ждать уже на этой неделе.