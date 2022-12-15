"Непредсказуемые последствия": в посольстве РФ отреагировали на планы США поставить Украине Patriot

По словам британского военного аналитика, США подают четкий сигнал России, когда говорят, что готовы передать Украине Patriot.

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В посольстве России в США отреагировали на планы Вашингтона отправить Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot, чтобы усилить ПВО Украины. Там заявили, что такое решение якобы является очередной провокацией. Посольство цитирует российское агентство ТАСС.

В сообщении сказано, что передача может привести к "непредсказуемым последствиям".

"Передача США Киеву комплексов Patriot стала бы очередным провокационным шагом, который может привести к непредсказуемым последствиям, заявили в посольстве РФ", — сообщает российское СМИ.

Отметим, что, как пишет издание Sky News, экс-директор Королевского объединенного института оборонных исследований Майкл Кларк уверен, что планы США передать системы ПВО Patriot Украине являются сигналом для России. Вашингтон намекает на то, что Москва должна перестать дальше инициировать эскалацию. Речь идет о возможной передаче России иранских ракет.

"Сообщение из Америки ясно: если вы собираетесь получить баллистические ракеты из Ирана, мы дадим украинцам возможность их сбить", — заявил эксперт.

Ранее Фокус писал, что в Пентагоне подтвердили планы отправить в Украину системы Patriot. По словам журналистов "Голоса Америки", официальное объявление поставок Patriot в Украину можно ждать уже на этой неделе.

Еще напомним, что СМИ назвали условие, при котором Байден согласится передать Patriot Украине. Система ПВО Patriot очень эффективна, однако для ее использования необходима хорошая подготовка, которая может занять месяцы. Сейчас Пентагон думает над планом обучения украинских военных.

Также сообщалось, что у Путина пригрозили уничтожить системы ПВО Patriot, если США их отправят в Украину. Зенитные ракетные комплексы, по словам спикера Кремля Пескова, станут "законной целью" для ВС РФ.