Есть нюанс: СМИ назвали условие, при котором Байден согласится передать Patriot Украине

Система ПВО Patriot очень эффективна, однако для ее использования необходима хорошая подготовка, которая может занять месяцы. Сейчас Пентагон думает над планом обучения украинских военных.

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Президент США Джо Байден одобрит передачу Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot только после того, как Министерство обороны решит все нюансы, связанные с обучением, техническим обслуживанием этих систем, законностью их передачи и влиянии этого шага на оборонительную способность Вашингтона. Пентагон сейчас занимается решением этого вопроса. Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщает издание Washington Post.

"Байден подпишет план предоставления Украине системы Patriot только после того, как Пентагон ответит на все вопросы об обучении и техническом обслуживании, законности передачи и ее влиянии на военную готовность США", — говорится в публикации.

По данным журналистов, Пентагон сейчас разрабатывает параметры программы обучения обращению с Patriot, которая, предположительно, будет проходить для украинских военных в Германии. В обычных условиях обучение может занять более 6 месяцев, пишет издание.

Ожидается, что министр обороны США Ллойд Остин подпишет план передачи Patriot, прежде чем он будет передан Байдену на утверждение, заявили официальные лица Вашингтона журналисты.

Как утверждает отставной военный офицер США Марк Канчиан, Patriot станет самым сложным с точки зрения обращения оборудованием, которое Киев когда-либо получал.

"Если бы у украинцев был год или два, чтобы узнать Patriot, это не было бы проблемой… Я предполагаю, что Пентагон очень нервничает по поводу (сроков обучения)", — сказал эксперт.

При этом Канчиан считает, что Пентагон "идет на большой риск", развертывая Patriot в Украине, и пойти на него Вашингтон подтолкнула повышенная потребность Украины в усилении противовоздушной обороны.

Система Patriot использует сложный радар для обнаружения приближающихся угроз и запускает ракеты большой дальности для их перехвата. Его пусковые установки установлены на шасси грузовика и очень мобильны. Около 90 военнослужащих закреплены за типичной батареей Patriot, которая включает до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит от четырех до 16 готовых к пуску ракет, в зависимости от типа боеприпаса, пишет издание.

По словам Тома Карако, эксперта в сфере противоракетной обороны, технические характеристики Patriot дает ему большую способность видеть и уничтожать входящие угрозы, однако это также требует большей ответственности, чтобы отличить дружеские объекты от вражеских.

Отметим, что 13 декабря в западных СМИ появилась информация о возможной отправке систем противоракетной обороны Patriot в Украину. По данным журналистов CNN, Киев и Вашингтон завершают согласование документов, которые позволят США поставлять ВСУ современное вооружение.

Генерал армии США в отставке Марк Хертлинг в свою очередь заявил, что бойцы ВСУ не смогут сразу использовать системы ПВО Patriot.

Тем временем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пригрозил, что системы ПВО Patriot будут уничтожаться в случае принятия Вашингтоном решения об их отправке Украине.