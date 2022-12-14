Є нюанс: ЗМІ назвали умову, за якої Байден погодиться передати Patriot Україні

Система ППО Patriot дуже ефективна, проте для її використання потрібна хороша підготовка, яка може тривати місяцями. Наразі Пентагон думає над планом навчання українських військових.

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Президент США Джо Байден схвалить передавання Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot лише після того, як Міністерство оборони вирішить усі нюанси, пов'язані з навчанням, технічним обслуговуванням цих систем, законністю їх передавання і впливом цього кроку на оборонну спроможність Вашингтона. Пентагон зараз займається вирішенням цього питання. Про це з посиланням на високопоставленого представника Білого дому, повідомляє видання Washington Post.

"Байден підпише план надання Україні системи Patriot тільки після того, як Пентагон відповість на всі питання про навчання і технічне обслуговування, законність передавання та його вплив на військову готовність США", — йдеться в публікації.

За даними журналістів, Пентагон зараз розробляє параметри програми навчання поводженню з Patriot, яка, ймовірно, проходитиме для українських військових у Німеччині. У звичайних умовах навчання може тривати понад 6 місяців, пише видання.

Очікується, що міністр оборони США Ллойд Остін підпише план передавання Patriot, перш ніж його передадуть Байдену на затвердження, заявили офіційні особи Вашингтона журналісти.

Як стверджує відставний військовий офіцер США Марк Канчіан, Patriot стане найскладнішим із погляду поводження обладнанням, яке коли-небудь отримував Київ.

"Якби українці мали рік чи два на освоєння Patriot, це не було б проблемою… Я припускаю, що Пентагон дуже нервує з приводу (термінів навчання)", — сказав експерт.

При цьому Канчіан вважає, що Пентагон "іде на великий ризик", розгортаючи Patriot в Україні, і піти на нього Вашингтон підштовхнула підвищену потребу України у посиленні протиповітряної оборони.

Система Patriot використовує складний радар для виявлення загроз, що наближаються, і запускає ракети великої дальності для їх перехоплення. Його пускові установки встановлені на шасі вантажівки та дуже мобільні. Приблизно 90 військовослужбовців закріплено за типовою батареєю Patriot, яка враховує до восьми пускових установок, кожна з яких містить від чотирьох до 16 ракет, що готові до пуску, залежно від типу боєприпасу, пише видання.

За словами Тома Карако, експерта у сфері протиракетної оборони, технічні характеристики Patriot дають йому велику здатність бачити та знищувати вхідні загрози, проте це також вимагає більшої відповідальності, щоб відрізнити дружні об'єкти від ворожих.

Зазначимо, що 13 грудня у західних ЗМІ з'явилася інформація про можливе відправлення систем протиракетної оборони Patriot в Україну. За даними журналістів CNN, Київ і Вашингтон завершують узгодження документів, які дозволять США постачати ЗСУ сучасне озброєння.

Генерал армії США у відставці Марк Гертлінг, зі свого боку, заявив, що бійці ЗСУ не зможуть одразу використати системи ППО Patriot.

Тим часом прессекретар російського президента Дмитро Пєсков пригрозив, що системи ППО Patriot знищуватимуться у разі ухвалення Вашингтоном рішення про їх відправлення Україні.