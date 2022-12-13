Системи Patriot для України: США практично узгодили рішення, — ЗМІ

За інформацією журналістів, які посилаються на власні джерела в уряді, рішення про передачу військової техніки українським військовим має схвалити міністр оборони США Ллойд Остін.

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Білий дім завершує узгодження документа, який дозволить надіслати зенітно-ракетні комплекси Patriot Збройним Силам України. Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

Про постачання можуть оголосити вже цього тижня.

Однак для того, щоб ця ініціатива адміністрації президента США Джо Байдена остаточно втілилася в життя, необхідно, щоб постачання схвалив міністр оборони Ллойд Остін.

CNN стверджують, що три офіційні особи, наближені до глави оборонного міністерства США, повідомили про те, що таке схвалення очікується з дня на день.

Крім того, поки неясно, скільки ракетних пускових установок відправлять в Україну.

Що таке система Patriot

Це американський зенітний ракетний комплекс, який перебуває на озброєнні армії США та армій країн-союзниць. Виробляє група американських компаній.

Типова батарея Patriot включає радар, що виявляє і відстежує цілі, комп'ютери, електроенергетичне обладнання, станцію управління боєм і до восьми пускових установок, кожна з яких містить чотири готові до запуску ракети.

[ + – ] Американський зенітний ракетний комплекс, що перебуває на озброєнні армії США та армій країн-союзниць Фото: US Army

Нагадаємо, Польща вирішила не передавати Україні ЗРК Patriot після переговорів із Німеччиною. Голова польського оборонного відомства заявив, що комплекс розмістять на польській території, хоч він міг захистити українські міста.

Фокус також писав про те, що у Повітряних силах України визначились з основою для побудови ППО. Воно складатиметься з Patriot, IRIS-T та NASAMS.