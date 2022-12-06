Польща вирішила не передавати Україні ЗРК Patriot після переговорів з Німеччиною

Глава польського оборонного відомства заявив, що комплекс розмістять на польській території, хоча він і міг захистити українські міста.

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Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що ухвалено рішення розмістити ЗРК Patriot на польській території, а не передавати його Україні. Про це він написав у Твіттері.

За словами голови польського оборонного відомства, він провів переговори з колегою з Німеччини Крістін Ламберт щодо розміщення комплексу ППО далекого радіусу Patriot на заході України. За підсумками ухвалено рішення розмістити їх на території Польщі, попри те, що поляки отримали б більше захисту, якби вони були в Україні.

"Після розмови я з розчаруванням ухвалюю рішення відмовитися від планів. Розгортання Patriot у західних областях України посилило б безпеку поляків та українців", — резюмував Блащак.

Зазначимо, після падіння ракети на території Польщі на початку листопада Німеччина запропонувала посилити систему ППО країни. У відповідь на це польський уряд запропонував передати зенітно-ракетний комплекс Україні. Прем'єр-міністр Польщі заявив, що українські міста потребують значно більшої міри Patriot. Їхня передача нашій країні могла б послужити на захист обох країн. Радіус дії комплексу становить до 150 км.

Після цього у Німеччині заявили, що питання обговорюється. Рішення мало ухвалюватися в НАТО. А в Альянсі заявили, що рішення має приймати сама Німеччина.

Нагадаємо, у Повітряних силах України визначились з основою для побудови ППО. Воно складатиметься з Patriot, IRIS-T та NASAMS.

Раніше у ВПС заявили, що американські ЗРК Patriot підкріпили б сили ППО України.