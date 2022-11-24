"Підсилили б ППО": у ВПС України оцінили польську пропозицію про передачу ЗРК Patriot

Комплекс Patriot має радіус дії до 150 км, тому його навіть не обов'язково постачати до України, щоби він покривав і нашу територію.

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Зенітно-ракетні комплекси Patriot посилили б українську протиповітряну оборону, якби їх передали нашій країні. Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у телемарафоні, передає "Укрінформ".

Німеччина запропонувала передати Польщі зенітно-ракетні комплекси Patriot для посилення східного кордону НАТО. У відповідь на це у Польщі запропонували передати ці комплекси Україні. Так буде безпечніше для Польщі та для України.

Ігнат зазначає, що зовсім необов'язково, щоб комплекси були безпосередньо на території України. Достатньо розмістити їх на кордоні країн НАТО. Радіус дії Patriot становить до 150 км.

"Тут питання до наших партнерів. На які вони готові піти кроки для того, щоб захистити український кордон та українську територію, і зокрема Європу. Щоб ще на підступах до Європи гарантувати безпеку повітряного простору", — заявив Юрій Ігнат.

Також він зазначив, що Румунія і Польща мають засоби протиракетної оборони та засоби раннього радіолокаційного виявлення. Тому Patriot міг би посилити ППО України.

Нагадаємо, 21 листопада Німеччина запропонувала Польщі системи ППО Patriot після падіння ракети у Пшеводові. Раніше на місце інциденту прибули українські експерти для розслідування.