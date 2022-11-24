Польща відмовилася від німецьких систем Patriot і винищувачів Eurofighter на користь України

За словами міністра оборони Маріуша Блащака, запропоновані Польщі бойові літаки та системи ППО потрібно передати Україні. Вони підвищать безпеку на східному кордоні країни та захистять від нових жертв і блекаутів.

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Польське керівництво відхилило пропозицію влади Німеччини щодо систем ППО, заявивши, що ці установки варто передати не Польщі, а Україні. Про це повідомляє Sky News.

Після вибухів ракет на польській території на початку поточного тижня керівництво ФРН запропонувало Польщі винищувачі Eurofighter Typhoon і системи ППО Patriot, які б могли використовуватися для захисту повітряного простору над територією країни. Про це повідомляє Sky News.

[ + – ] Запропоновані винищувачі Польщі Eurofighter Typhoon

Офіційна Варшава взяла паузу на розгляд пропозиції Німеччини. Однак згодом, після нових російських ракетних ударів по Україні, глава Міноборони країни Маріуш Блащак заявив, що попросив Німеччину поставити запропоновані Польщі батареї Patriot Україні та розмістити їх у районі західного кордону.

"Це захистить Україну від нових жертв, а також блекаутів і водночас підвищить безпеку на нашому східному кордоні", — зазначив Блащак.

Раніше Фокус повідомляв, що представники Великої Британії передали ЗСУ гелікоптери Sea Kings для проведення атак на російські підводні човни. На думку військового експерта Майкла Кларка, за півторамісячну підготовку українські пілоти вчилися не стільки літати на нових вертольотах, скільки поводитися з обладнанням, яке застосовується проти підводних човнів.

Нагадаємо, що Україна може отримати від США легендарні мінігани. Швидкострільність Minigun — до 6 000 пострілів за хвилину, більш великокаліберний варіант GAU-19 — до 2 000 тисяч. ЗСУ можуть використовувати їх для боротьби з дронами-камікадзе.