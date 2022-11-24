Легендарні мінігани: які кулемети можуть отримати ЗСУ для боротьби з БПЛА у новому пакеті США

Minigun має скорострільність до 6000 пострілів за хвилину, а більш великокаліберний GAU-19 до 2000 тисяч. Ці два кулемети можуть стати ефективною зброєю для боротьби з дронами-камікадзе.

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Сполучені Штати анонсували новий пакет військової допомоги для України. Крім боєприпасів та машин ЗСУ отримають кулемети для боротьби з безпілотниками, ймовірно, Minigun. Про це повідомляє Defense Express.

23 листопада Штати анонсували новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів для України. Крім ракет для HIMARS та боєприпасів, ЗСУ отримають 150 великокаліберних кулеметів з тепловізійними прицілами. Їхнім завданням буде протидія безпілотникам. У виданні припускають, що може одержати Україна.

[ + – ] Мініган має швидкострільність до 6000 тисяч за хвилину

Зазвичай роль зенітних засобів виконують автоматичні гармати типу M61 Vulcan калібром 20-мм. Однак це вище кулеметного калібру 12,7 і 7,62 мм. Для боротьби з БПЛА дуже важливою є швидкострільність, тому можна відразу відкинути різні піхотні кулемети. Тому у виданні припускають, що ЗСУ можуть отримати або М134 Minigan калібру 7,62х51 мм або GAU-19 калібром .50 (12,7х99 мм).

Обидва кулемети передбачають можливість встановлення тепловізійних прицілів, а завдяки дуже високій швидкострільності вони можуть справлятися з такими цілями як іранські дрони-камікадзе Shahed-136.

[ + – ] Стрілянина з кулемета GAU-19

M134 Minigun має швидкострільність до 6 тисяч пострілів за хвилину, а більшого калібру GAU-19 2 тисячі пострілів за хвилину. Їхнього калібру вистачить для знищення і "Шахедів" та російських "Ланцетів". Другий кулемет зможе їх вражати ще ефективніше завдяки калібру. Такий калібр може пробивати навіть легкоброньовану техніку.

Нагадаємо, президент Байден розпорядився виділити Україні новий пакет військової допомоги на 400 млн доларів. Пізніше Пентагон розкрив зміст нової військової допомоги для України. До неї увійдуть боєприпаси та засоби ППО.