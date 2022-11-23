Боєприпаси та засоби ППО: Пентагон розкрив, що увійде до нової військової допомоги для України

ЗСУ отримають партію автомобілів HMMWV, високошвидкісні ракети Harm та боєприпаси для NASAMS/HIMARS.

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До нового пакету військової допомоги Україні у розмірі $400 млн увійдуть додаткове озброєння, боєприпаси та засоби ППО. Відповідну заяву оприлюднено на офіційному сайті дипломатичного відомства.

У пресрелізі сказано, що військова допомога Україні у розмірі $400 млн передбачатиме додаткове озброєння, боєприпаси та засоби ППО.

"Я санкціоную наше 26-те з серпня 2021 року виділення американських озброєнь та обладнання для України. Ця військова допомога на 400 додаткових озброєнь, боєприпасів та засобів ППО із запасів Міноборони США. Так загальна сума військової допомоги США Україні досягне безпрецедентного рівня — близько 19,7 млрд доларів США з початку роботи адміністрації", — наголошують у Держдепі США.

Пізніше в Пентагоні уточнили, що українські Збройні сили також отримають велику партію багатоцільових автомобілів HMMWV, генератори, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети Harm і боєприпаси для NASAMS/HIMARS.

Загалом пакет військової допомоги Україні у розмірі $400 млн містить наступне озброєння:

боєприпаси класу "земля-повітря для ЗРК NASAMS";

150 важких кулеметів з тепловізійними прицілами для боротьби з БПЛА;

боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

200 артилерійських снарядів калібру 155 мм з точним наведенням;

10 тисяч мін калібру 120 мм;

високошвидкісні ракети HARM;

150 високомобільних багатоцільових колісних машин HMMWV;

понад 100 легких тактичних машин;

понад 20 млн набоїв для стрілецької зброї;

понад 200 генераторів;

запчастини для гаубиць калібру 105 мм та іншого обладнання.

[ + – ] Україна отримає від США боєприпаси, генератори та засоби ППО

Зазначимо, що 23 листопада президент США Джо Байден доручив Державному департаменту виділити Україні нову військову допомогу у розмірі $400 млн. Кошти, за даними Білого дому, спрямують на закупівлю предметів оборонного призначення для потреб ЗСУ.

Також повідомлялося, що сенатори закликали президента США Джо Байдена дозволити передачу Україні безпілотників MQ-1C чи Grey Eagle.