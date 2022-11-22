"Довгострокова вигода": сенатори США просять Байдена дати Україні бойові дрони Grey Eagle, — WSJ

Американські законодавці впевнені, що Україна за допомогою безпілотників Grey Eagle зможе послабити тиск на свою економіку та знизити світові ціни на продовольство.

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Група сенаторів США, до якої увійшли республіканці й демократи, закликала адміністрацію Байдена переглянути своє рішення не надавати Україні передові безпілотники MQ-1C, або Grey Eagle. Ці БПЛА можуть допомогти Києву утримати свою територію та набрати обертів на полі бою, про що пише The Wall Street Journal.

"Довгострокова вигода від надання Україні MQ-1C є значною і може змінити стратегічний хід війни на користь України", — зазначили американські законодавці.

За їхніми словами, експлуатаційні характеристики Grey Eagle зможуть доповнити наявні системи озброєння, які використовують українські військові.

Крім того, група конгресменів упевнена, що навчання українських солдатів щодо використання дрони MQ-1C виробництва General Atomics займе всього 27 днів. Такі безпілотники дадуть можливість ЗСУ знаходити та атакувати російські військові кораблі у Чорному морі. Це, зі свого боку, дозволить послабити тиск на українську економіку та знизити ціни на продовольство у світі.

WSJ пише, що раніше Пентагон відхилив запит України на безпілотники. Офіційні особи США побоюються, що технології, якими обладнано БПЛА Grey Eagle, можуть потрапити до рук росіян.

За словами журналістів, Пентагон відмовився коментувати листа, але офіційні особи США заявили, що небажання надати безпілотники викликано технічними проблемами, а не побоюваннями ескалації конфлікту. Представник General Atomics заявив, що компанія віддана підтримці України, і відмовився коментувати листа.

Також видання пише, що депутати Конгресу від обох партій неодноразово підштовхували адміністрацію до надання Україні озброєних безпілотників. У вересневому листі 17 законодавців закликали адміністрацію прискорити процес розгляду питання щодо надання безпілотників MQ-1C Україні. І ось у своєму останньому листі законодавці просили пана Остіна пояснити до 30 листопада причини свого рішення про те, що США не даватимуть Україні Grey Eagle.

"Українські успіхи на полі бою обнадіюють, але намір Володимира Путіна завоювати всю Україну залишається незмінним. Своєчасне надання ефективної летальної допомоги для стабілізації української оборони та забезпечення довгострокового опору майбутній російській агресії залишається актуальним", — написали сенатори у своєму листі.

Що таке Grey Eagle?

Безпілотники MQ-1C Grey Eagle — це американські бойові дрони, які можуть літати на швидкості до 250 кілометрів на годину протягом 30 годин. Їх можна запускати на відстань 8850 метрів. БПЛА можуть атакувати цілі ракетами Hellfire та Stinger. Сполучені Штати розпочали експлуатацію дронів у 2008 році.

Раніше Фокус писав, що, за даними WSJ, США вирішили не передавати Україні ударні безпілотники Grey Eagle. Журналісти стверджували, що Пентагон боїться двох речей: реакції Москви на можливі удари ЗСУ по території РФ та попадання нових технологій до рук ворога, якщо апарат зіб'ють на полі бою.