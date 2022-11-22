"Долгосрочная выгода": сенаторы США просят Байдена дать Украине боевые дроны Grey Eagle, — WSJ

Американские законодатели уверены, что Украина при помощи беспилотников Grey Eagle сможет ослабить давление на свою экономику и снизить мировые цены на продовольствие.

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Группа сенаторов США, в которую вошли как республиканцы, так и демократы, призвала администрацию Байдена пересмотреть свое решение не предоставлять Украине передовые беспилотники MQ-1C, или Grey Eagle. Эти БПЛА могут помочь Киеву удержать свою территорию и набрать обороты на поле боя, о чем пишет The Wall Street Journal.

"Долгосрочная выгода от предоставления Украине MQ-1C значительна и может изменить стратегический ход войны в пользу Украины", — отметили американские законодатели.

По их словам, эксплуатационные характеристики Grey Eagle смогут дополнить существующие системы вооружения, используемые украинскими военными.

Кроме того, группа конгрессменов уверена, что обучение украинских солдат использовать дроны MQ-1C производства General Atomics займет всего 27 дней. Такие беспилотники дадут возможность ВСУ находить и атаковать российские военные корабли в Черном море. Это, в свою очередь, позволит ослабить давление на украинскую экономику и снизить цены на продовольствие в мире.

WSJ пишет, что еще ранее Пентагон отклонил запрос Украины на беспилотники. Официальные лица США опасаются, что технологии, которыми оборудованы БПЛА Grey Eagle, могут попасть в руки россиян.

По словам журналистов, Пентагон отказался комментировать письмо, но официальные лица США заявили, что нежелание предоставить беспилотники было вызвано техническими проблемами, а не опасениями эскалации конфликта. Представитель General Atomics заявил, что компания привержена поддержке Украины, и отказался комментировать письмо.

Также издание пишет, что депутаты Конгресса от обеих партий неоднократно подталкивали администрацию к предоставлению Украине вооруженных беспилотников. В сентябрьском письме 17 законодателей призвали администрацию ускорить процесс рассмотрения вопроса о предоставлении беспилотников MQ-1C Украине. И вот в своем п последнем письме законодатели просили г-на Остина объяснить до 30 ноября причины своего решения о том, что США не будут давать Украине Grey Eagle.

"Украинские успехи на поле боя обнадеживают, но намерение Владимира Путина завоевать всю Украину остается неизменным. Своевременное предоставление эффективной летальной помощи для стабилизации украинской обороны и обеспечения долгосрочного сопротивления будущей российской агрессии остается актуальным", — написали сенаторы в своем письме.

Что такое Grey Eagle?

Беспилотники MQ-1C Grey Eagle – это американские боевые дроны, которые могут летать на скорости до 250 километров в час на протяжении 30 часов. Их можно запускать на расстояние в 8850 метров. БПЛА могут атаковать цели ракетами Hellfire и Stinger. Соединенные Штаты начали эксплуатацию дронов в 2008 году.

Ранее Фокус писал, что, по данным WSJ, США приняли решение не передавать Украине ударные беспилотники Grey Eagle. Журналисты утверждали, что Пентагон боится двух вещей: реакции Москвы на возможные удары ВСУ по территории РФ и попадание новых технологий в руки врага, если аппарат собьют на поле боя.