Боятся ответа России: США не передадут Украине ударные беспилотники Gray Eagle, — WSJ

Отправку БПЛА согласовали обе палаты Конгресса, отмечают журналисты. Пентагон боится двух вещей: реакции Москвы на возможные удары ВСУ по территории РФ и попадание новых технологий в руки врага, если аппарат собьют на поле боя.

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Администрация президента США Джо Байдена не предоставит Украине современные беспилотники Gray Eagle MQ-1C из-за страха эскалации на фронте. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с дискуссиями.

Члены двух палат Конгресса просили Белый дом отправить Киеву средневысотные беспилотники, которые он запрашивает несколько месяцев. Пентагон отклонил запрос из-за опасений реакции Москвы на отправку оружия, которым ВСУ могут наносить удары по территории России, заявили несколько американских чиновников.

Некоторые представители Белого дома волновались, что в случае уничтожения беспилотника на поле боя враг может получить секретные технологии его производства.

[ + – ] БПЛА Grey Eagle производит компания General Atomics

Представитель компании-производителя БПЛА General Atomics подтвердил данное решение, но отказался комментировать подробности. В Пентагоне и Белом доме не дали немедленных комментариев.

В письме, написанном в сентябре, 17 законодателей призывали администрацию Байдена быстрее рассмотреть вопрос об отправке Gray Eagle MQ-1C украинским военным, подчеркивает WSJ.

"Несмотря на важность тщательной оценки рисков и их смягчения, она не должна происходить за счет жизней украинцев", — говорится в тексте письма.

Решение об отмене передачи Gray Eagle MQ-1C приняли после того, как Россия объявила о выводе войск из Херсона и близлежащих районов, отметила газета.

"Отказ предоставить Украине ударные беспилотники усложняет задачу армии защищать гражданское население и инфраструктуру, которые Россия атакует в течение войны", — считают чиновники, выступающие за передачу аппаратов ВСУ.

Беспилотник MQ-1C Grey Eagle — что это за аппарат?

MQ-1C Grey Eagle — американский разведывательно-ударный беспилотник, который производит компания General Atomics. Его производили по заказу сухопутных, а не воздушных сил США. Длина Grey Eagle — 8 метров, высота – 2,1 метра. Максимальная высота полета — более 8 километров.

БПЛА имеет размах крыла в 17 метров. С увеличенными топливными баками Gray Eagle может летать до 45 часов. С боевой нагрузкой, ракетами Hellfire, Stinger и бомбами Viper Strike, время полета составит более 36 часов.

[ + – ] Gray Eagle называют полноценной ударной машиной

Военные эксперты называют Gray Eagle полноценной ударной машиной из-за опции нанесения ударов различными боеприпасами.

Отметим, что США не первый раз отказывается направить Украине ударные беспилотники Grey Eagle из-за страха перед ответом России. В июне у Штатов была идея продать 4 таких БПЛА, но в Пентагоне испугались, что аппараты попадут в руки России.

В мае этого года в США приняли инициативу содействия безопасности Украины на 40 миллиардов долларов. Именно из этого пакета предполагалось финансирование передачи БПЛА Gray Eagle.

Еще в начале июня появились сомнения в одобрении продажи беспилотников MQ-1C Grey Eagle Украине из-за блокировки вопроса в Конгрессе.

Американские СМИ ранее писали, что Россия начала усиливать системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Благодаря этому часть дронов, состоящих на вооружении ВСУ, потеряли эффективность в сравнении с началом войны.