Сильные удары по ВС РФ: США хотят продать Украине беспилотники с ракетами Hellfire (фото)
Беспилотники производства General Atomics способны наносить множественные удары по ВС РФ. Политика по их поставкам может измениться в самую последнюю минуту, предупреждают американские чиновники.
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В администрации президента США Джо Байдена думают над продажей Украине 4 разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C Grey Eagle. Об этом сообщили 3 источника агентства Reuters.
На беспилотники можно ставить ракеты Hellfire для использования на поле боя против российских войск.
Продажу беспилотников производства американской оборонной компании General Atomics (находится в городе Сан-Диего, штат Калифорния) могут заблокировать в Конгрессе. Политика может измениться в самую последнюю минуту и планы Пентагона сорвутся, говорят собеседники.
"Эта продажа имеет большое значение, поскольку она впервые выведет на поле боя против России передовую многоразовую американскую систему, способную наносить множественные сильные удары", – говорит один из источников.
Администрация Байдена хочет уведомить Конгресс о продаже беспилотников в ближайшие дни, после этого ожидается публичное объявление, уточнил американский чиновник.
Деньги на беспилотники пойдут из недавно принятой инициативы содействия безопасности Украины на 40 миллиардов долларов. Ракеты Hellfire отправят после завершения обучения украинских военных работе с беспилотниками.
Беспилотник MQ-1C Grey Eagle – основные характеристики
Американский ударный дрон может работать 30 и более часов в зависимости от задания, собирать огромный массив разведданных и нести до 8 ракет Hellfire.
"Как правило, MQ-1C более крупный беспилотник с максимальным взлетным весом, примерно в 3 раза больше Bayraktar-TB2, с преимуществами в грузоподъемности, дальности и выносливости", — отметил эксперт по беспилотным летательным аппаратам Американского вертолетного общества Дэн Геттингер.
MQ-1C совместим с большим количеством боеприпасов, чем Bayraktar, которые оснащены 22-килограммовыми ракетами MAM-L турецкого производства. Это примерно половина веса ракеты Hellfire.
По словам Геттингера, обучение использованию MQ-1C обычно занимает месяцы, но в последние недели был предложен условный план обучения опытных украинских специалистов по обслуживанию и операторов, сообщили источники.
Основные характеристики MQ-1C:
- длина — 8,5 м
- размах крыла — 17 м
- высота — 2,1 м
- максимальная скорость — 310 км/ч
- длительность полета — более 30 часов
Вооружение:
- 4 ракеты Hellfire, 8 ракет AIM-92 Stinger
- 4 бомбы GBU-44
В 2004 году MQ-1C впервые подняли в воздух. В в 2009-м его приняли на вооружение, а в следующем году начали применять на войнах в Афганистане и Ираке.
Hellfire — управляемые ракеты класса "воздух-земля", разработанные для вооружения боевых вертолетов. Снаряды наводятся на цель лазерным лучем.
Напомним, что недавно на вооружении ВСУ заметили беспилотник с вертикальной системой взлета и посадки. Возможно, это был британо-американский PHOLOS с оптико-электронной инфракрасной камерой.
Укроаинский военный эксперт Олег Жданов сказал, что российские системы радиоэлектронной борьбы не могут подавить средства аэроразведки ВСУ, которые помогают работать артиллерии.
В Великобритании в конце мая устроили конкурс по разработке новых боевых беспилотников для Украины, власти установили призовой фонд на сумму более 25 миллионов фунтов.