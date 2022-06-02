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Военный Фокус Российско-украинская война

Сильные удары по ВС РФ: США хотят продать Украине беспилотники с ракетами Hellfire (фото)

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General Atomics MQ-1C Grey Eagle, General Atomics, MQ-1C Grey Eagle
Фото: the war zone | Беспилотники MQ-1C Grey Eagle показали себя в Афганистане и Ираке

Беспилотники производства General Atomics способны наносить множественные удары по ВС РФ. Политика по их поставкам может измениться в самую последнюю минуту, предупреждают американские чиновники.

В администрации президента США Джо Байдена думают над продажей Украине 4 разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C Grey Eagle. Об этом сообщили 3 источника агентства Reuters.

На беспилотники можно ставить ракеты Hellfire для использования на поле боя против российских войск.

Продажу беспилотников производства американской оборонной компании General Atomics (находится в городе Сан-Диего, штат Калифорния) могут заблокировать в Конгрессе. Политика может измениться в самую последнюю минуту и планы Пентагона сорвутся, говорят собеседники.

"Эта продажа имеет большое значение, поскольку она впервые выведет на поле боя против России передовую многоразовую американскую систему, способную наносить множественные сильные удары", – говорит один из источников.

Администрация Байдена хочет уведомить Конгресс о продаже беспилотников в ближайшие дни, после этого ожидается публичное объявление, уточнил американский чиновник.

General Atomics MQ-1C Grey Eagle, General Atomics, MQ-1C Grey Eagle
Беспилотники MQ-1C Grey Eagle применяли в Афганистане

Деньги на беспилотники пойдут из недавно принятой инициативы содействия безопасности Украины на 40 миллиардов долларов. Ракеты Hellfire отправят после завершения обучения украинских военных работе с беспилотниками.

Беспилотник MQ-1C Grey Eagle – основные характеристики

Американский ударный дрон может работать 30 и более часов в зависимости от задания, собирать огромный массив разведданных и нести до 8 ракет Hellfire.

"Как правило, MQ-1C более крупный беспилотник с максимальным взлетным весом, примерно в 3 раза больше Bayraktar-TB2, с преимуществами в грузоподъемности, дальности и выносливости", — отметил эксперт по беспилотным летательным аппаратам Американского вертолетного общества Дэн Геттингер.

MQ-1C совместим с большим количеством боеприпасов, чем Bayraktar, которые оснащены 22-килограммовыми ракетами MAM-L турецкого производства. Это примерно половина веса ракеты Hellfire.

По словам Геттингера, обучение использованию MQ-1C обычно занимает месяцы, но в последние недели был предложен условный план обучения опытных украинских специалистов по обслуживанию и операторов, сообщили источники.

Основные характеристики MQ-1C:

  • длина — 8,5 м
  • размах крыла — 17 м
  • высота — 2,1 м
  • максимальная скорость — 310 км/ч
  • длительность полета — более 30 часов

Вооружение:

  • 4 ракеты Hellfire, 8 ракет AIM-92 Stinger
  • 4 бомбы GBU-44

В 2004 году MQ-1C впервые подняли в воздух. В в 2009-м его приняли на вооружение, а в следующем году начали применять на войнах в Афганистане и Ираке.

Hellfire — управляемые ракеты класса "воздух-земля", разработанные для вооружения боевых вертолетов. Снаряды наводятся на цель лазерным лучем.

Hellfire ракета, Hellfire
Ракеты Hellfire наводятся лазерным лучем

Напомним, что недавно на вооружении ВСУ заметили беспилотник с вертикальной системой взлета и посадки. Возможно, это был британо-американский PHOLOS с оптико-электронной инфракрасной камерой.

Укроаинский военный эксперт Олег Жданов сказал, что российские системы радиоэлектронной борьбы не могут подавить средства аэроразведки ВСУ, которые помогают работать артиллерии.

В Великобритании в конце мая устроили конкурс по разработке новых боевых беспилотников для Украины, власти установили призовой фонд на сумму более 25 миллионов фунтов.