На вооружении ВСУ заметили необычный дрон-камикадзе с вертикальной системой взлета (фото)

Вероятно, Великобритания передала украинской армии беспилотник PHOLOS, способный находится в воздухе до 45 минут.

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На вооружении украинской армии замечен беспилотник с вертикальной системой взлета\посадки, вероятно британо-американский PHOLOS. Об этом сообщается в блоге Ukraine Weapons Tracker.

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Авторы получили фотографию загадочного БПЛА вертикальной системы взлета и посадки. Утверждается, что он используется в украинской армии. Точная модель его неизвестна, однако он очень схож с британо-американской разработкой компаний Overwatch Aerospace и Ascent Aerosystems дроном-камикадзе PHOLOS.

[ + – ] PHOLOS

На фото дрон не схож с предыдущими показанными моделями PHOLOS VTOL, однако у него есть различные модификации с разными вариантами полезной нагрузки.

Известно, что БПЛА способен находится в воздухе 45 минут, а оснащается он оптико-электронной инфракрасной камерой. Ранее Великобритания анонсировала передачу украинской армии барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе). Также были зафиксированы несколько ударов ВСУ по российским целям, которые трудно отнести к какой-то конкретной системе.

На данный момент авторы не могут с уверенностью назвать точную модель на фото из-за того, что сотрудничество Украины с коммерческими представителями не всегда публично.

Вместе с тем военный обозреватель Роман Бочкала предполагает, что на фото может быть изображен или американский Phoenix Ghost, или израильский Spike Firefly.

Напомним, 24 мая ССО Украины показали уничтожение вражеского танка из Swtichblade.

В начале мая стало известно, что ВСУ применили дрон-камикадзе Phoenix Ghost по оккупантам.