На озброєнні ЗСУ помітили незвичайний дрон-камікадзе з вертикальною системою зльоту (фото)

Імовірно, Великобританія передала українській армії безпілотник PHOLOS, здатний перебувати в повітрі до 45 хвилин.

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На озброєнні української армії помічений безпілотник із вертикальною системою зльоту, ймовірно, британо-американський PHOLOS. Про це повідомляється в блозі Ukraine Weapons Tracker.

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Автори отримали фотографію загадкового БПЛА вертикальної системи зльоту та посадки. Стверджується, що він використовується в українській армії. Точна модель його невідома, проте він дуже схожий на британо-американську розробку компаній Overwatch Aerospace і Ascent Aerosystems дрона-камікадзе PHOLOS.

[ + – ] PHOLOS

На фото дрон не схожий на попередні показані моделі PHOLOS VTOL, однак у нього є різні модифікації з різними варіантами корисного навантаження.

Відомо, що БПЛА здатний перебувати в повітрі 45 хвилин, а оснащується він оптико-електронною інфрачервоною камерою. Раніше Великобританія анонсувала передачу української армії бойові припаси, що баражують (дрони-камікадзе). Також було зафіксовано кілька ударів ЗСУ по російських цілях, які важко віднести до якоїсь конкретної системи.

Наразі автори не можуть упевнено назвати точну модель на фото через те, що співпраця України з комерційними представниками не завжди публічна.

Натомість військовий оглядач Роман Бочкала припускає, що на фото може бути зображений або американський Phoenix Ghost, або ізраїльський Spike Firefly.

Нагадаємо, 24 травня СЗГ України показали знищення ворожого танка з Swtichblade.

На початку травня стало відомо, що ЗСУ застосували дрон-камікадзе Phoenix Ghost по окупантах.