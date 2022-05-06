ЗСУ застосували проти армії РФ безпілотники Phoenix Ghost: де вдарили по окупантах (фото, відео)

ЗСУ проходили тижневий курс із застосування ударних БПЛА. Phoenix Ghost комплектують оптичними системами для пошуку наземних цілей і наведення, оператор керує апаратом по радіоканалу.

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Збройні сили України почали застосовувати проти російських окупантів баражувальні боєприпаси, або дрони-камікадзе Phoenix Ghost зі США. Фото використання опублікував проросійський Telegram-канал "Военный обозреватель".

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"Зафіксовано перше бойове застосування проти російських підрозділів американського баражувального боєприпасу Phoenix Ghost", — зазначили пропагандисти.

[ + – ] Phoenix Ghost застосували у Харківській області

За їхньою інформацією, ЗСУ застосували новий безпілотник у Харківській області. Визначити тип боєприпасу, яким вистрілили у росіян складно, зазначив портал "Мілітарний". На залишках не видно ні назви, ні маркування компанії-виробника.

"Порівняння з фото БПЛА Switchblade 300 дають підстави припускати, що на фото рашистів — задня частина цього баражувальногого боєприпасу. Рашисти стверджують, що це перше застосування і воно ніби як невдале. Але на фото повністю відсутня бойова частина. Мабуть, вона таки здетонувала, а отже, БПЛА міг уразити ціль", — написали експерти.

53-та окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха 6 травня повідомила про застосування БПЛА Switchblade на своїй ділянці фронту й опублікувала відео удару.

[ + – ] БПЛА Switchblade уражає російських окупантів

Репортер американської газети The Washington Post Ден Ламот 2 травня повідомив, що ЗСУ проходили тижневий курс із застосування ударних БПЛА Phoenix Ghost. Також 200 українських солдат завершували навчання із поводження з гаубицею M777.

Безпілотник Phoenix Ghost — коротка характеристика

У Пентагоні заявили, що ці безпілотники розробили спеціально для потреб ЗСУ, і вони застосовуються проти "різних типів цілей". БПЛА наводиться на ціль за координатами та знищує її собою.

Phoenix Ghost комплектуються оптичними засобами для пошуку наземних цілей і подальшого наведення на них. БПЛА керується оператором із радіоканалу.

ЗСУ мають отримати від США понад 120 таких дронів. Тактичні можливості Phoenix Ghost схожі на інший дроном-камікадзе — Switchblade. Точні характеристики й особливості безпілотника залишаються невідомими для армії РФ.

Постачання Phoenix Ghost входить до пакету військової допомоги Україні на 800 млн доларів.

Фокус раніше писав, як в одному із західних регіонів України зробили майстерню для переобладнання розважальних дронів у зброю проти російських загарбників.

Українські військові ефективно застосовують засоби радіоелектронної боротьби проти російських безпілотників "Орлан-10". Тільки 5 травня ЗСУ збили 14 цих безпілотників.