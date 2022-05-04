Зброя за $1 000: як звичайні дрони допомагають ЗСУ знищувати російські війська

Українські інженери переробляють БПЛА, які в мирний час використовувалися для розваг і гонок, на ефективну зброю.

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Група ентузіастів обладнала в одному із західних регіонів України майстерню, щоб робити на основі розважальних дронів зброю для боротьби з військами Росії. Вони розповіли про свою роботу журналістам видання The New York Times.

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Оператор та організатор спортивних заходів на ім'я Олександр попросив не розголошувати його прізвище та місцезнаходження центру, де модифікують безпілотники. Він розповів, що його команда кастомізує і ремонтує дрони, призначені для використання у військових, пошукових і рятувальних операціях. Наприклад, до однієї з моделей, спочатку призначеної для гонок, прикріпили пристрій, що дозволяє переносити гранати.

Олександр визнав, що російські війська регулярно збивають дрони прямо в польоті. Однак за день або два свого "життя" літальні апарати часто встигають виконати покладені на них завдання: доставляти вибухівку, спостерігати за переміщеннями підрозділів ЗС РФ, наводити вогонь для артилерії. Гаджети також оснащують інфрачервоними камерами для пошуку та порятунку людей у зруйнованих будинках або лісах.

"Зараз мені дзвонять військові з різних місць, із різних батальйонів і кажуть: "Можеш надіслати ще? У нас скінчилися", — розповів Олександр, наголошуючи, наскільки затребуваними є його моделі дронів.

Техніку в Україну як військову допомогу постачають компанії зі США, нещодавно оператори отримали понад десяток дронів вартістю приблизно $1 000 кожен від Red Cat Holdings. Вони оснащені камерами, які в реальному часі передають зображення на спеціальні окуляри, завдяки чому оператори можуть бачити те, що відбувається так, ніби самі знаходяться на місці подій.

"Я робив пожертвування, але не відчував, що роблю достатньо", — сказав американський бізнесмен, який побажав зберегти анонімність. — "У мене є ресурси та зв'язки, і я скористався ними, щоб змінити ситуацію, допомагаючи з постачанням дронів".

Гоночні дрони розвивають швидкість до 130 км/год, але для участі у змаганнях операторам необхідно тренуватись тривалий час. Досвідчені оператори навчають українських військовослужбовців, як ефективно керувати такими апаратами на полі бою.

В Україні запуск дронів практично не регламентований, що спрощує їхню модифікацію. Як заявив засновник американської компанії Rotor Riot Чад Кеппер, у США любителі безпілотників не можуть використовувати додаткове обладнання для оснащення БПЛА, тоді як українці розгорнули бурхливу та цілком законну діяльність для допомоги ЗСУ.

[ + – ] Бізнесмен Чад Кеппер в українській майстерні у квітні 2022 року Фото: The New York Times

Для Олександра, й інших українських операторів, техніків та інженерів у майстерні ця діяльність є продовженням війни, яка розпочалася у 2014 році, коли українська армія звернулася за допомогою до волонтерів, щоб заповнити дефіцит техніки після окупації Росією Криму та Донбасу. Зараз постачання цивільних дронів допоможуть військовим боротися із супротивником, допоки іноземні партнери не поставлять повноцінні бойові моделі.

Раніше експерт у сфері технологій та екології Крістофер Макфадден розповів, чому безпілотники ефективні на полях битв в Україні. За його словами, українці використовують звичайні дрони для розвідки та коригування вогню, а допомагає їм у цьому супутниковий Інтернет Starlink. Наприклад, підрозділ "Аеророзвідка" змушує деякі БПЛА скидати на ворогів протитанкові гранати та запальні суміші.

З'явилася інформація, як СБУ за допомогою цивільних дронів розганяла солдатів РФ в Запорізькій області. Бійці 15 управління військової Контррозвідки скинули з квадрокоптера гранати на російських військових, які крали велосипеди й інше майно мешканців села неподалік міста Пологи.