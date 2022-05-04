Оружие за $1000: как обычные дроны помогают ВСУ уничтожать российские войска

Украинские инженеры переделывают БПЛА, которые в мирное время использовались для развлечений и гонок, в эффективное оружие.

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Группа энтузиастов оборудовала в одном из западных регионов Украины мастерскую, чтобы делать на основе развлекательных дронов оружие для борьбы с войсками России. Они рассказали о своей работе журналистам издания The New York Times.

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Оператор и организатор спортивных мероприятий по имени Александр попросил не разглашать его фамилию и местонахождение центра, где модифицируют беспилотники. Он рассказал, что его команда кастомизирует и ремонтирует дроны, предназначенные для использования в военных, поисковых и спасательных операциях. Например, к одной из моделей, изначально предназначенной для гонок, прикрепили устройство, позволяющее переносить гранаты.

Александр признал, что российские войска регулярно сбивают дроны прямо в полете. Однако за день или два своей "жизни" летательные аппараты часто успевают выполнить возложенные на них задачи: доставлять взрывчатку, наблюдать за перемещениями подразделений ВС РФ, наводить огонь для артиллерии. Гаджеты также оснащают инфракрасными камерами для поиска и спасения людей в разрушенных зданиях или лесах.

"Сейчас мне звонят военные из разных мест, из разных батальонов и говорят: "Можешь прислать еще? У нас кончились", — рассказал Александр, подчеркивая, насколько востребованными являются его модели дронов.

Технику в Украину в качестве военной помощи поставляют компании из США, недавно операторы получили более десятка дронов стоимостью около $1000 каждый от Red Cat Holdings. Они оснащены камерами, которые в реальном времени передают изображение на специальные очки, благодаря чему операторы могут видеть все происходящее так, будто сами находятся на месте событий.

"Я делал пожертвования, но не чувствовал, что делаю достаточно", — сказал американский бизнесмен, пожелавший сохранить анонимность. — "У меня есть ресурсы и связи, и я воспользовался ими, чтобы изменить ситуацию, помогая с поставкой дронов".

Гоночные дроны развивают скорость до 130 км/ч, но для участия в соревнованиях операторам необходимо тренироваться продолжительное время. Опытные операторы учат украинских военнослужащих, как эффективно управлять такими аппаратами на поле боя.

В Украине запуск дронов практически не регламентирован, что упрощает их модификацию. Как заявил основатель американской компании Rotor Riot Чад Кэппер, в США любители беспилотников не могут использовать дополнительное оборудование для оснащения БПЛА, тогда как украинцы развернули бурную и вполне законную деятельность для помощи ВСУ.

[ + – ] Бизнесмен Чад Кэппер в украинской мастерской в апреле 2022 года Фото: The New York Times

Для Александра, и других украинских операторов, техников и инженеров в мастерской эта деятельность являются продолжением войны, начавшейся в 2014 году, когда украинская армия обратилась за помощью к волонтерам, чтобы восполнить дефицит техники после оккупации Россией Крыма и Донбасса. Сейчас поставки гражданских дронов помогут военным бороться с противником, пока иностранные партнеры не поставят полноценные боевые модели.

Ранее эксперт в сфере технологий и экологии Кристофер Макфадден рассказал, почему беспилотники эффективны на полях сражений в Украине. По его словам, украинцы используют обычные дроны для разведки и корректировки огня, а помогает им в этом спутниковый Интернет Starlink. К примеру, подразделение "Аэроразведка" заставляет некоторые БПЛА сбрасывать на врагов противотанковые гранаты и зажигательные смеси.

Появилась информация, как СБУ при помощи гражданских дронов разгоняла разгоняла солдат РФ в Запорожской области. Бойцы 15 управления военной Контрразведки сбросили с квадрокоптера гранаты на российских военных, которые воровали велосипеды и другое имущество и жителей села неподалеку от города Пологи.