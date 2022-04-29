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Диджитал Российско-украинская война

Дроны и Starlink против танков: эксперт рассказал, почему БПЛА эффективны на поле боя

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дрон, бпла, AeroVironment

Украинские военные легко превращают простые дроны в действенное оружие, "разведчиков" и "корректировщиков огня". И все это не без помощи спутникового Интернета.

До недавнего времени танки считались едва ли не самым эффективным "активом" военных. Однако относительно недорогие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) поставили под сомнение такое мнение. Американский эксперт в сфере технологий и экологии Кристофер Макфадден проанализировал, насколько боеспособны дроны, когда против них противник выставляет танки.

Как военные используют дроны-камикадзе для уничтожения танков

Автор заявляет, что обычный дрон можно превратить в оружие, оснастив его гранатой и используя его в качестве камикадзе. Например известно, что бойцы украинского подразделения "Аэроразведка" оснащают БПЛА противотанковыми гранатами и даже "коктейлями Молотова", которые сбрасываются на технику врага.

"Коктейли" очень эффективны против брони, потому что с их помощью можно или ранить/убить экипаж (если удастся попасть внутрь танка), или вывести из строя двигатель танка, для чего нужно сбросить емкость с необходимой смесью на заднюю часть танка, где расположен двигатель и, следовательно, вентиляционные отверстия и воздухозаборники. Успешное попадание останавливает танк, после чего экипаж его покидает. Защиты от таких атак практически нет, подчеркивает Макфадден.

Дроны используют и в качестве разведчиков, корректировщиков огня. Так, с помощью спутникового Интернета Starlink, предоставленного Илоном Маском, украинские военные остаются на связи даже там, где инфраструктура провайдеров была разрушена, или отключена электроэнергия. Артиллеристы, подключая дроны с тепловизорами к Starlink, отлично видят цели.

Насколько эффективны дроны-убийцы против танков

"Небольшие, относительно дешевые (по сравнению с танком) и простые в использовании, турецкие беспилотники Bayraktar эффективны против российской бронетехники", — пишет Крис и добавляет,

Эти БПЛА способны нести до 4-х ракет, оснащены функцией лазерного наведения, имеют дальность полета150 км и могут находиться в воздухе более 24 часов, что дает возможность устраивать засады с их помощью и эффективно наносить удары по вражеской броне. Стоит такой "гаджет" около $1 млн, тогда как стоимость танка в 3-4 раза выше.

Другой тип беспилотников, используемых украинскими войсками, — это AeroVironment Switchblade 300 и 600 американского производства. Эти дроны запускаются с помощью специального "трапа". Модели 300 и 600 различаются по размеру и грузоподъемности, но обе имеют широкий радиус действия и способность барражировать. Более крупная, 600-ая, модель как раз и предназначена для атаки танков, и используется как камикадзе. На такие БПЛА можно установить боеголовку FGM0148 "Джавелин".

"Дроны стоят значительно дешевле, чем противотанковые ракеты, и имеют дополнительное преимущество, позволяющее оператору находиться на более безопасном расстоянии во время ведения боя, чем это возможно при ручном управлении пусковыми установками", — говорится в материале.

Конечно против дронов можно использовать средства ПВО, но относительная дешевизна позволяет использовать устройства в огромных количествах. Также БПЛА, как говорилось выше, дешевле, маневреннее танков, поэтому последние им уступают.

Ранее мы сообщали о том, что украинские военные будут пользоваться специальными ноутбуками, которые не боятся негативного воздействия электромагнитного излучения и оснащены противоударными корпусами.