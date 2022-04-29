Дроны и Starlink против танков: эксперт рассказал, почему БПЛА эффективны на поле боя

Украинские военные легко превращают простые дроны в действенное оружие, "разведчиков" и "корректировщиков огня". И все это не без помощи спутникового Интернета.

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До недавнего времени танки считались едва ли не самым эффективным "активом" военных. Однако относительно недорогие беспилотные летательные аппараты (БПЛА) поставили под сомнение такое мнение. Американский эксперт в сфере технологий и экологии Кристофер Макфадден проанализировал, насколько боеспособны дроны, когда против них противник выставляет танки.

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Как военные используют дроны-камикадзе для уничтожения танков

Автор заявляет, что обычный дрон можно превратить в оружие, оснастив его гранатой и используя его в качестве камикадзе. Например известно, что бойцы украинского подразделения "Аэроразведка" оснащают БПЛА противотанковыми гранатами и даже "коктейлями Молотова", которые сбрасываются на технику врага.

"Коктейли" очень эффективны против брони, потому что с их помощью можно или ранить/убить экипаж (если удастся попасть внутрь танка), или вывести из строя двигатель танка, для чего нужно сбросить емкость с необходимой смесью на заднюю часть танка, где расположен двигатель и, следовательно, вентиляционные отверстия и воздухозаборники. Успешное попадание останавливает танк, после чего экипаж его покидает. Защиты от таких атак практически нет, подчеркивает Макфадден.

Дроны используют и в качестве разведчиков, корректировщиков огня. Так, с помощью спутникового Интернета Starlink, предоставленного Илоном Маском, украинские военные остаются на связи даже там, где инфраструктура провайдеров была разрушена, или отключена электроэнергия. Артиллеристы, подключая дроны с тепловизорами к Starlink, отлично видят цели.

Насколько эффективны дроны-убийцы против танков

"Небольшие, относительно дешевые (по сравнению с танком) и простые в использовании, турецкие беспилотники Bayraktar эффективны против российской бронетехники", — пишет Крис и добавляет,

Эти БПЛА способны нести до 4-х ракет, оснащены функцией лазерного наведения, имеют дальность полета150 км и могут находиться в воздухе более 24 часов, что дает возможность устраивать засады с их помощью и эффективно наносить удары по вражеской броне. Стоит такой "гаджет" около $1 млн, тогда как стоимость танка в 3-4 раза выше.

Другой тип беспилотников, используемых украинскими войсками, — это AeroVironment Switchblade 300 и 600 американского производства. Эти дроны запускаются с помощью специального "трапа". Модели 300 и 600 различаются по размеру и грузоподъемности, но обе имеют широкий радиус действия и способность барражировать. Более крупная, 600-ая, модель как раз и предназначена для атаки танков, и используется как камикадзе. На такие БПЛА можно установить боеголовку FGM0148 "Джавелин".

"Дроны стоят значительно дешевле, чем противотанковые ракеты, и имеют дополнительное преимущество, позволяющее оператору находиться на более безопасном расстоянии во время ведения боя, чем это возможно при ручном управлении пусковыми установками", — говорится в материале.

Конечно против дронов можно использовать средства ПВО, но относительная дешевизна позволяет использовать устройства в огромных количествах. Также БПЛА, как говорилось выше, дешевле, маневреннее танков, поэтому последние им уступают.

Ранее мы сообщали о том, что украинские военные будут пользоваться специальными ноутбуками, которые не боятся негативного воздействия электромагнитного излучения и оснащены противоударными корпусами.