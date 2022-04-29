Дрони та Starlink проти танків: експерт розповів, чому БПЛА ефективні на полі бою

Українські військові легко перетворюють прості дрони на дієву зброю, "розвідників" та "коригувальників вогню". І все це не без допомоги супутникового Інтернету.

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Донедавна танки вважали чи не найефективнішим "активом" військових. Проте відносно недорогі безпілотні літальні апарати (БПЛА) поставили під сумнів таку думку. Американський експерт у сфері технологій та екології Крістофер Макфадден проаналізував, наскільки боєздатні дрони, коли проти них противник виставляє танки.

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Як військові використовують дрони-камікадзе для знищення танків

Автор заявляє, що звичайний дрон можна перетворити на зброю, оснастивши її гранатою і використовуючи її як камікадзе. Наприклад, відомо, що бійці українського підрозділу "Аеророзвідка" оснащують БПЛА протитанковими гранатами й навіть "коктейлями Молотова", які скидають на техніку ворога.

"Коктейлі" дуже ефективні проти броні, тому що з їхньою допомогою можна або поранити/вбити екіпаж (якщо вдасться потрапити всередину танка), або вивести з ладу двигун танка, для чого потрібно скинути місткість із необхідною сумішшю на задню частину танка, де розташований двигун і, отже, вентиляційні отвори та повітрозабірники. Успішне влучення зупиняє танк, після чого екіпаж залишає його. Захисту від таких атак практично немає, наголошує Макфадден.

Дрони використовують і як розвідників, коригувальників вогню. Так, за допомогою супутникового Інтернету Starlink, наданого Ілоном Маском, українські військові залишаються на зв'язку навіть там, де інфраструктуру провайдерів зруйновано, або відключено електроенергію. Артилеристи, включаючи дрони з тепловізорами до Starlink, чудово бачать цілі.

Наскільки ефективні дрони-вбивці проти танків

"Невеликі, відносно дешеві (проти танка) і прості у використанні турецькі безпілотники Bayraktar ефективні проти російської бронетехніки", — пише Кріс.

Ці БПЛА здатні нести до 4-х ракет, оснащені функцією лазерного наведення, мають дальність польоту 150 км і можуть перебувати в повітрі понад 24 години, що дає можливість влаштовувати засідки з їхньою допомогою та ефективно завдавати ударів по ворожій броні. Коштує такий "гаджет" близько $1 млн, тоді як вартість танка у 3-4 рази вища.

Інший тип безпілотників, які використовують українські війська, — це AeroVironment Switchblade 300 та 600 американського виробництва. Ці дрони запускають за допомогою спеціального "трапу". Моделі 300 і 600 відрізняються за розміром та вантажністю, але обидві мають широкий радіус дії та здатність баражувати. Більша, 600-а, модель якраз і призначена для атаки танків, і використовують її як камікадзе. На такі БПЛА можна встановити боєголовку FGM0148 "Джавелін".

"Дрони коштують значно дешевше, ніж протитанкові ракети, і мають додаткову перевагу, що дозволяє оператору перебувати на безпечнішій відстані під час ведення бою, ніж це можливо під час ручного управління пусковими установками", — йдеться в матеріалі.

Звичайно, проти дронів можна використовувати засоби ППО, але відносна дешевизна дозволяє використовувати пристрої у величезних кількостях. Також БПЛА, як говорилося вище, дешевші, маневровніші за танки, тому останні їм поступаються.

Раніше ми повідомляли про те, що українські військові користуватимуться спеціальними ноутбуками, які не бояться негативного впливу електромагнітного випромінювання та оснащені протиударними корпусами.