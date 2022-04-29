На озброєння ЗСУ надійшли захищені ноутбуки Terra: що відомо про пристрої

Захисники України зможуть підтримувати інтернет-зв'язок у польових умовах, не боячись втратити цінну інформацію.

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Українські військовослужбовці отримають партію з 79 ноутбуків Terra від німецької компанії Wortmann AG, які виділяються підвищеним фізичним захистом. Про це 29 квітня повідомила пресслужба Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

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Пристрої захищені від пилу, вологи та ударів, що дуже важливо для людей, що перебувають у зоні бойових дій, у польових умовах. Деякі моделі мають додатковий захист від електромагнітного випромінювання, тому їх можна використовувати для роботи з секретною інформацією.

Такі ноутбуки вже використовують у Збройних Силах України та інших структурах, які забезпечують безпеку та оборону країни. Наприклад, представники Держспецзв'язку використовують захищені моделі на польових вузлах урядового зв'язку.

[ + – ] Ноутбук Terra для ЗСУ Фото:

За даними сайту "Лівий берег", ноутбуки Terra Mobilе 1431 використовують в системі управління артилерійським вогнем "ГІС Арта", яку протестували в зоні проведення ООС для збільшення ефективності ведення вогню. Вартість ноутбука складає близько 1450 євро.

Раніше писали, що країни Заходу передали Україні потужну артилерійську техніку: гаубиці, САУ та РСЗВ. Вони допоможуть військовослужбовцям оборонятися у степовій зоні на Сході країни.

Ілон Маск передав Україні сонячні електростанції Tesla Powerwall. Як пояснив віцепрем'єр Михайло Федоров, їх встановлять в амбулаторіях в Ірпені та Бородянці Київської області, щоб забезпечити резервне джерело електроенергії в разі перебоїв. Обладнання зі США планують також використовувати в українських областях, які найбільше постраждали внаслідок бойових дій.

Союзники також передали ЗСУ винищувачі та деталі для ремонту літаків. За словами речника Міністерства оборони США Джона Кірбі, щодня в країни Європи здійснюються по 8-10 рейсів з військовою допомогою для України.