Не Starlink єдиними: Ілон Маск передав Україні сонячні панелі Tesla Powerwall

За словами міністра Михайла Федорова, надсучасне обладнання допоможе українцям у тих сферах, які найбільше постраждали від російської окупації.

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Американський мільярдер Ілон Маск передав Україні сонячні станції Tesla Powerwall. Вони приїхали у дві амбулаторії Бородянки й Ірпеня Київської області та дозволять забезпечити автономну електрику в разі її відімкнення. Про це повідомив Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

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"Сьогодні дві амбулаторії в Бородянці та в Ірпені отримали сонячні панелі та системи збереження енергії Tesla Powerwall", — написав чиновник.

За словами Федорова, сонячні батареї та генератори дуже популярні в США. Енергетична система Powerwall має високу автономність і забезпечує резервне живлення при вимкненнях електрики. Це надсучасне обладнання допоможе українцям у тих сферах, які найбільше постраждали від російської окупації.

Як працює Tesla Powerwall

Tesla Powerwall — літій-іонний акумулятор, розроблений компанією Tesla Motors. Сонячна панель від Tesla призначена для накопичення, споживання та генерації резервного живлення від сонячної енергії. Панель дозволяє забезпечити автономну подачу електрики. Нові моделі пристрою вбудовуються в дах будівель і здаються невидимими завдяки особливим плитам різного кольору та текстури, що покривають весь дах. Скло з кварцу в панелях дуже міцне, тому батарея не зношується. Батареї здатні витримувати мороз до -20 градусів і +43 градусів тепла, а гарантія їхньої роботи становить 10 років.

Нагадаємо, 27 квітня стало відомо про те, що Starlink Ілона Маска відкрив представництво в Україні. За словами Михайла Федорова, такому рішенню передувала передача країні кількох тисяч станцій Starlink.

Раніше, 20 квітня, Михайло Федоров розповів, що всі українці можуть користуватися супутниковим інтернетом Starlink. Державний регулятор зняв обмеження на час дії воєнного стану в Україні.