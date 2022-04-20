Користуватися супутниковим інтернетом Starlink дозволили всім українцям, — Федоров

Державний регулятор зняв обмеження на час дії воєнного стану в Україні.

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Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та послуг поштового зв'язку (НКЕК), дозволила всім українцям користуватися терміналами для доступу до супутникового інтернету Starlink від Ілона Маска. Про це 20 квітня в Telegram повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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НКЕК ухвалила з ініціативи Держспецзв'язку рішення, згідно з яким усі категорії користувачів можуть встановлювати термінали Starlink і підключатися до них, але лише поки в Україні діє воєнний стан. Регулятор також вніс зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу, щоб регламентувати умови роботи супутникового інтернету від компанії SpaceX.

"Стрімко рухаємось в технологічне майбутнє, поки наш північно-східний сусід рухається в середньовіччі", — наголосив Михайло Федоров у своєму оголошенні.

Напередодні Михайло Федоров заявив, що Starlink уперше відкриває представництво в Україні. Мінцифри розпорядилося провести процес атестації та виділити частоти для супутникового інтернету за прискореною процедурою. За словами міністра, завдяки цьому технологія стане доступною для всіх українців.

Раніше з'явилася інформація, що цивільним заборонили користуватися обладнанням Starlink в Україні. Користувачів змушували надати НКЕК персональну інформацію використання терміналів. У Держспецзв'язку пояснили, що обладнання Starlink може заважати системам радіозв'язку ЗСУ, тому користуватися технологією від SpaceX дозволили насамперед військовим і об'єктам критичної інфраструктури.

У недавньому інтерв'ю Михайло Федоров заявив, що технологія Starlink уже допомагає звичайним українцям. Зокрема, вона дозволяє роздавати мобільний інтернет через вежі на деокупованих територіях України.