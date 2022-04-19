Інтернету Ілона Маска бути: Starlink уперше відкриває представництво в Україні

Процес атестації та надання частот мають провести за прискореною процедурою, запевняє Михайло Федоров.

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Проєкт Starlink американської компанії SpaceX, започаткованої Ілоном Маском, відкриває своє представництво в Україні. Про це Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Глава Мінцифри доручив відповідним органам у найкоротші терміни провести необхідні процедури з атестації, вимірювань і надання частот для космічного інтернету від SpaceX. Він додав, що вже зараз на території України працює понад 10 тисяч терміналів Starlink, вони забезпечують зв'язок ЗСУ, критичних енергетичних і телекомунікаційних об'єктів, закладів охорони здоров'я, фермерів під час посівної кампанії, а також мирних мешканців у звільнених населених пунктах.

"Зараз Україну майже неможливо уявити без сучасної технології Starlink. І ця технологія стане ще доступнішою для українців", — підкреслив Михайло Федоров.

Раніше з'явилася інформація, що цивільним заборонили підключати інтернет Starlink в Україні. Як пояснив Держспецзв'язок, супутникові сигнали можуть заважати роботі радіорелейних систем зв'язку ЗСУ, а це є критично важливим під час війни. Обладнання стане доступним для звичайних громадян після того, як відповідні органи проведуть дослідження та видадуть дозволи.

Нардеп Олександр Федієнко розповів, що владі необхідно внести зміни в план використання радіочастотного ресурсу, однак це зробити неможливо через бойові дії. Масове використання терміналів Starlink стане можливим лише після війни.

На початку квітня США відправили на допомогу Україні ще 5 тисяч станцій для інтернету Starlink. Вони мають забезпечити зв'язок, якщо ЗС РФ пошкодять фізичну інфраструктуру для оптоволоконного чи стільникового зв'язку в Україні.

Міністр Михайло Федоров в одному з інтерв'ю пояснив, навіщо Starlink потрібен українцям. За його словами, у деяких звільнених районах супутникова система забезпечує мобільний інтернет, який роздають вежі мобільного зв'язку.