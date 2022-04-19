Интернету Илона Маска быть: Starlink впервые открывает представительство в Украине

Процесс аттестации и предоставления частот должны провести по ускоренной процедуре, уверяет Михаил Федоров.

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Проект Starlink американской компании SpaceX, основанной Илоном Маском, открывает свое представительство в Украине. Об этом Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в своем Telegram-канале.

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Глава Минцифры поручил соответствующим органам в кратчайшие сроки провести необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот для космического интернета от SpaceX. Он добавил, что уже сейчас на территории Украины работают более 10 тысяч терминалов Starlink, они обеспечивают связь ВСУ, критических энергетических и телекоммуникационных объектов, учреждений здравоохранения, фермеров во время посевной кампании, а также мирных жителей в освобожденных населенных пунктах.

"Сейчас Украину почти невозможно представить без современной технологии Starlink. И эта технология станет еще более доступной для украинцев", — подчеркнул Михаил Федоров.

Ранее появилась информация, что гражданским запретили подключать Интернет Starlink в Украине. Как объяснила Госспецсвязь, спутниковые сигналы могут мешать работе радиорелейных систем связи ВСУ, а это критически важно во время войны. Оборудование станет доступны для обычных граждан после того, как соответствующие органы проведут исследования и выдадут разрешения.

Нардеп Александр Федиенко рассказал, что властям необходимо внести изменения в план использования радиочастотного ресурса, однако это сделать невозможно из-за боевых действий. Массовое использование терминалов Starlink станет возможным только после войны.

В начале апреля CША отправили в помощь Украине еще 5 тысяч станций для Интернета Starlink. Они должны обеспечить связь, если ВС РФ повредять физическую инфраструктуру для оптоволоконной или сотовой связи в Украине.

Министр Михаил Федоров в одном из интервью объяснил, зачем Starlink нужен украинцам. По его словам, в некоторых освобожденных районах спутниковая система обеспечивает мобильный Интернет, который раздают вышки мобильной связи.