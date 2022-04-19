Гражданским запретили подключать Интернет Starlink в Украине: Госспецсвязь назвала причины

Терминалы могут мешать радиоэлектронным системам ВСУ, поэтому во время войны их будут использовать только военные и критическая инфраструктура.

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Правительство разрабатывает правила использования терминалов спутникового Интернета Starlink всеми украинцами. Об Государственная служба специальной связи и защиты информации сообщила на официальном сайте 19 апреля.

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Как утверждает пресс-служба ведомства, оборудование Starlink может мешать работе радиорелейных систем связи Вооруженных сил Украины, поэтому сейчас, в военное время, подключаться к спутниковому Интернету разрешают только объектам критической инфраструктуры, но не гражданским. Власти связывают проблему с "новизной техники от SpaceX" и настаивают на проведении исследований с целью выяснить, как работа терминалов может повлиять на частоты других пользователей.

"После подтверждения безопасности использования терминалов Starlink они могут быть допущены к массовому использованию", — отметила Госспецсвязь. — "О каких-либо искусственных запретах и ограничениях в пользовании интернетом с помощью Starlink речь не идет. Все граждане и бизнес получат возможность доступа к спутниковому интернету после завершения всех необходимых процедур".

В сообщении отмечается, что Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) и Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК) уже приступили к исследованиям, обещая завершить их в скором времени.

Недавно появилась информация о том, что государственные регуляторы запретили гражданским использовать терминалы Starlink в Украине. Сайт Internet.ua приводит текст рассылки НКЭК Интернет-провайдерам об использовании терминалов на период действия военного положения.

В документе идет речь о том, что владельцы терминалов перед их использованием должны уведомить регуляторные органы и военно-гражданскую администрацию. Если же оборудование создает помехи связи "специальных пользователей радиоэлектронного спектра", то его необходимо отключить. Кроме того, всех пользователей Starlink обязывают регистрироваться.

"НЦУ и НКЕК решили дальше уничтожать Интернет в Украине. Как тебе такое Илон Маск?", — возмутился в Facebook эксперт по кибербезопасности Андрей Баранович. — "Учет старлинков у "спецпотребителей" приведет к утечке, и на россии сразу будут знать, где и у кого они есть. Учет угрожает безопасности военных".

[ + – ] Андрей Баранович привел выдержку из рассылки НКЭК Фото: Facebook

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по цифровой трансформации Александр Федиенко прокомментировал рассылку НКЭК на своей странице в Facebook. Как утверждает нардеп, оборудование Starlink использует полосы радиочастотного ресурса, где могут работать средства радиоэлектронной связи, в том числе военного предназначения. Пока на территории Украины работают единичные терминалы — проблем нет, но они могут возникуть в случае массового запуска.

По словам Александра Федиенко, для свободного использования сети Starlink жителями Украины необходимо внести изменения в план использования радиочастотного ресурса. Для этого ГП "Украинский государственный центр радиочастот должен провести расчеты, а регуляторы — выдать разрешение и внести частоты в реестр.

"По предварительным расчетам, терминалы StarLink # могут незначительно влиять на радиорелейные линии ВСУ, если будут в створе. Именно поэтому, чтобы провести расчеты и измерения натурных испытаний УГЦР массовое использование на сегодняшний день невозможно. Но это не запрет", — подчеркнул представитель Рады.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, зачем Starlink нужен украинцам. По его словам, спутниковая система компании SpaceX Илона Маска уже обеспечивает мобильную связь для мирного населения Украины.