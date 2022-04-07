"Технология для людей": Федоров рассказал, зачем Starlink нужен украинцам (видео)

Спутники SpaceX обеспечивают Интернетом не только военных и объекты инфраструктуры, но и сохраняют мобильную связь для обычных граждан.

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Практически с самого начала вторжения России компания SpaceX Илона Маска запустила в Украине спутниковый Интернет Starlink. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью телеканалу "1+1" рассказал, зачем этот сервис нужен украинцам.

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Как отметил чиновник, в первую очередь Starlink позволяет получить доступ к Интернету практически в любых условиях, даже если не работает мобильная или кабельная связь. Терминал можно довольно быстро развернуть даже в поле или посреди леса, весь процесс занимает около 10 минут.

По словам Михаила Федорова, Starlink стал очень полезным решением для украинцев в зоне боевых действий или на временно оккупированной территории. Он позволяет поддерживать работу больниц, энергетической инфраструктуры, государственных учреждений, коммуникаций, а это важно для простых жителей страны. Например, в недавно освобожденных городах вышки мобильной связи принимают и раздают Интернет при помощи сигналов Starlink.

"Starlink — это технология, которая используется в домохозяйствах, для людей. Но в наших условиях, в военное время, есть разные ситуации, когда используется Starlink", — подчеркнул глава Минцифры.

Министр утверждает, что украинское правительство несколько лет вело переговоры со SpaceX, чтобы запустить Starlink и развернуть станции в отдаленных селах, где до сих пор нет Интернета. Накануне вторжения России они пришли к соглашению и планировали оформить лицензию через несколько недель, но война заставила ускориться.

Помимо Starlink, Украина просила у Илона Маска предоставить и другие передовые технологии. К примеру, его компания прислала солнечные батареи для питания интернет-станций на блокпостах и в других местах, где нет доступных источников электроэнергии.

Ранее стало известно, что 6 апреля США отправили в помощь Украине еще 5 тысяч станций для Интернета Starlink. Большую часть терминалов за свой счет выделила компания SpaceX Илона Маска.

Оператор Vodafone запустил первую станцию Starlink рядом с Ирпенем и Романовкой в Киевской области, которые недавно освободили от оккупантов. Это позволило восстановить мобильную связь.

Писали также, что украинский провайдер "Ланет" подключил свою сеть к Starlink. Как объяснили в компании, спутниковый интернет позволит закрыть бреши и подстрахует в случае потери связи из-за боевых действий.