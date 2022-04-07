"Технологія для людей": Федоров розповів, навіщо Starlink потрібен українцям (відео)

Супутники SpaceX забезпечують Інтернетом не лише військових та об'єкти інфраструктури, а й зберігають мобільний зв'язок для звичайних громадян.

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Практично від початку вторгнення Росії компанія SpaceX Ілона Маска запустила в Україні супутниковий Інтернет Starlink. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю телеканалу "1+1" розповів, навіщо цей сервіс потрібний українцям.

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Як зазначив чиновник, насамперед Starlink дозволяє отримати доступ до Інтернету практично в будь-яких умовах, навіть якщо не працює мобільний чи кабельний зв'язок. Термінал можна досить швидко розгорнути навіть у полі чи серед лісу, весь процес займає близько 10 хвилин.

За словами Михайла Федорова, Starlink став дуже корисним рішенням для українців у зоні бойових дій чи на тимчасово окупованій території. Він дає змогу підтримувати роботу лікарень, енергетичної інфраструктури, державних установ, комунікацій, а це важливо для простих мешканців країни. Наприклад, у нещодавно звільнених містах вежі мобільного зв'язку приймають та роздають Інтернет за допомогою сигналів Starlink.

"Starlink — це технологія, яку використовують у домогосподарствах, для людей. Але в наших умовах, у воєнний час, є різні ситуації, коли використовують Starlink", — наголосив глава Мінцифри.

Міністр стверджує, що український уряд кілька років вів переговори зі SpaceX, щоб запустити Starlink та розвернути станції у віддалених селах, де досі немає Інтернету. Напередодні вторгнення Росії вони дійшли згоди й планували оформити ліцензію за кілька тижнів, але війна змусила прискоритися.

Крім Starlink, Україна просила в Ілона Маска надати й інші передові технології. Наприклад, його компанія надіслала сонячні батареї для живлення інтернет-станцій на блокпостах та в інших місцях, де немає доступних джерел електроенергії.

Раніше стало відомо, що 6 квітня США відправили на допомогу Україні ще 5 тисяч станцій для Інтернету Starlink. Більшість терміналів за власні кошти виділила компанія SpaceX Ілона Маска.

Оператор Vodafone запустив першу станцію Starlink поряд з Ірпенем та Романівкою у Київській області, які нещодавно звільнили від окупантів. Це дозволило відновити мобільний зв'язок.

Писали також, що український провайдер "Ланет" під'єднав свою мережу до Starlink. Як пояснили в компанії, супутниковий інтернет дозволить закрити прогалини та підстрахує в разі втрати зв'язку через бойові дії.