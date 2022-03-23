Воєнне страхування. Провайдер "Ланет" підключив свою мережу до супутникового Інтернету Starlink

Компанія вже встановила термінали й антени, проте не розголошує, у яких регіонах України вони працюють.

Інтернет-провайдер "Ланет" підключив свою гігабітну мережу до супутникового інтернету Starlink від компанії SpaceX Ілона Маска. Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Пресслужба зазначає, що "Ланет" уже отримав термінали й антени для підключення Starlink за допомогою Міністерства цифрової трансформації та Державної служби спеціального зв'язку України. Обладнання дозволить провайдеру "закрити критичні потреби", забезпечити підтримку та функціонування мережі, доки існує високий ризик втрати зв'язку в умовах бойових дій.

"У ці непрості часи інтернет-зв'язок важливий, як ніколи: бути в курсі всіх подій, допомагати ЗСУ знищувати ворога, воювати на інформаційному фронті, написати рідним і близьким теплі слова підтримки", — написав провайдер у дописі та прикріпив фото антени, встановленої на невідомий дах.

У коментарі користувачі поцікавилися, в яких регіонах "Ланет" страхується технологією Starlink, проте провайдер заявив, що ця інформація не розголошується.

Раніше керівник із розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік розповів, де і коли з'явиться доступ до Інтернету Starlink в Україні. За його словами, термінали доставляють обмеженими партіями, насамперед у регіони, де ведуться бойові дії та зруйнована інфраструктура Інтернет-провайдерів.

Писали також, що українці завантажили програму Starlink понад 98 тисяч разів. Програма б'є рекорди в українському сегменті магазинів App Store та Google Play.

Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун вважає, що Starlink не є "панацеєю" для українських користувачів. За його словами, розгалужена Інтернет-мережа в Україні добре захищена і її практично неможливо знищити.