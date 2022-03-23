Военная страховка. Провайдер "Ланет" подключил свою сеть к спутниковому Интернету Starlink

Компания уже установила терминалы и антенны, однако не разглашает, в каких регионах Украины они работают.

Интернет-провайдер "Ланет" подключил свою гигабитную сеть к спутниковому интернету Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

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Пресс-служба отмечает, что "Ланет" уже получил терминалы и антенны для подключения Starlink при помощи Министерства цифровой трансформации и Государственной службы специальной связи Украины. Оборудование позволит провайдеру "закрыть критические потребности", обеспеспечить поддержку и функционирование сети, пока существует высокий риск потери связи в условиях боевых действий.

"В эти непростые времена интернет-связь важна, как никогда: быть в курсе всех событий, помогать ВСУ уничтожать врага, воевать на информационном фронте, написать родным и близким теплые слова поддержки", — написал провайдер в посте и прикрепил фотографии антенны, установленной на неизвестной крыше.

В комментарии пользователи поинтересовались, в каких регионах сеть "Ланет" страхуется технологией Starlink, однако провайдер заявил, что эта информация не разглашается.

Ранее руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник рассказал где и когда появится доступ к Интернету Starlink в Украине. По его словам, терминалы доставляют ограниченными партиями, в первую очередь в регионах, где ведутся боевые действия и разрушена инфраструктура Интернет-провайдеров.

Писали также, что украинцы скачали приложение Starlink более 98 тысяч раз. Программа бьет рекорды в украинском сегменте магазинов App Store и Google Play.

Эксперт по кибербезопасности Константин Корсун считает, что Starlink не является "панацеей" для украинских пользователей. По его словам, разветвленная Интернет-сеть в Украине хорошо защищена, и ее практически невозможно уничтожить.