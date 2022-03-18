Starlink в Украине: где и когда появится доступ к Интернету от Илона Маска (видео)

По словам руководителя по развитию электронных услуг Минцифры Мстислава Баника, сейчас терминалы Starlink работают для нужд госсектора, медиков и СМИ.

Станции Starlink компании Илона Маска Space X продолжают поступать в Украину определенными партиями. Однако пока спутниковый Интернет появится не во всех точках Украины. Сейчас его размещают только там, где это необходимо, например, в зоне боевых действий. Об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник в интервью "24 каналу".

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Баник добавил, что сейчас терминалы Starlink устанавливают в местах, где была разрушена инфраструктура провайдеров в ходе военных действий. Конкретные локации не могут раскрываться с точки зрения безопасности.

Для кого работает Интернет от Илона Маска

Для государственного сектора.

Для медиков.

Иногда — для средств массовой информации.

"Соответственно там, где точно нужно иметь бесперебойный доступ к Интернету, где это важно", — сказал Баник.

Кроме того, Мстислав Баник не исключает, что в будущем количество терминалов Starlink в Украине может увеличиться, что увеличит зону покрытия, охватив всю территорию страны.

На вопрос журналиста о том, есть ли какое-то соотношение старых и новых моделей терминалов, которые прибыли в Украину, Баник ответил, что самая первая партия была предыдущей версией. Однако он добавил, что станции прибыли в течение нескольких дней.

"Первая партия была предыдущей версии, но ее доставили через несколько дней. Когда доставляют StarLink, не время перебирать версии, когда можно начать сразу пользоваться теми преимуществами, которые он предоставляет", — заявил он.

Напомним, 16 марта стало известно, что украинцы скачали приложение Starlink 98 тыс. раз в ожидании Интернета от Илона Маска. Программа по установлению в Google play и App store бьет рекорды. Однако услуга спутникового Интернета еще не доступна простым гражданам.

Ранее, 6 марта Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщил, что Starlink работает для украинских военных.

3 марта эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в комментарии Фокусу заявил, что украинские провайдеры и операторы достаточно сильно защищены. По его словам, вывести из строя всю существующую систему доступа к Интернету в Украине почти не реально, поэтому Starlink не является "панацеей" для обычных пользователей.