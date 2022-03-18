Starlink в Україні: де й коли з'явиться доступ до інтернету від Ілона Маска (відео)

За словами керівника розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислава Баніка, зараз термінали Starlink працюють для потреб держсектора, медиків і ЗМІ.

Станції Starlink компанії Ілона Маска Space X продовжують надходити в Україну певними партіями. Однак поки що супутниковий інтернет з'явиться не в усіх точках України. Зараз його розміщують лише там, де це необхідно, наприклад, у зоні бойових дій. Про це розповів керівник розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації Мстислав Банік в інтерв'ю "24 каналу".

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Банік додав, що зараз термінали Starlink встановлюють у місцях, де було зруйновано інфраструктуру провайдерів у ході військових дій. Конкретні локації що не розкривають із погляду безпеки.

Для кого працює інтернет від Ілона Маска

Для державного сектору.

Для медиків.

Іноді – для засобів масової інформації.

"Відповідно, там, де точно потрібно мати безперебійний доступ до інтернету, де це важливо", — сказав Банік.

Крім того, Мстислав Банік не виключає, що в майбутньому кількість терміналів Starlink в Україні може збільшитись, що збільшить зону покриття, охопивши всю територію країни.

На запитання журналіста про те, чи є якесь співвідношення старих і нових моделей терміналів, які прибули в Україну, Банік відповів, що найперша партія була за попередніми версіями. Однак він додав, що станції прибули протягом кількох днів.

"Перша партія була попередньою версією, але її доставили за кілька днів. Коли доставляють StarLink, не час перебирати версії, коли можна почати одразу користуватися тими перевагами, які він надає", — заявив він.

Нагадаємо, 16 березня стало відомо, що українці завантажили додаток Starlink 98 тис. разів в очікуванні інтернету від Ілона Маска. Програма встановлення в Google play і App store б'є рекорди. Однак, послуга супутникового інтернету ще не доступна простим громадянам.

Раніше 6 березня Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив, що Starlink працює для українських військових.

3 березня експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун у коментарі Фокусу заявив, що українські провайдери й оператори досить сильно захищені. За його словами, вивести з ладу всю систему доступу до інтернету в Україні, що існує, майже не реально, тому Starlink не є "панацеєю" для звичайних користувачів.