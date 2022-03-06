Супутниковий інтернет Starlink в Україні працює для військових

У Центр протидії дезінформації повідомили, що цивільним особам супутниковий інтернет наразі не буде доступним.

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомив у своєму телеграм-каналі, як працює супутниковий інтернет Starlink і хто ним користується в нашій країні наразі.

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Глобальна супутникова система Starlink, що впроваджується компанією SpaceX, головою якої є Ілон Маск, повинна забезпечити високошвидкісний широкосмуговий супутниковий доступ в інтернет у місцях, де раніше зв'язок був або ненадійним, або дорогим, або взагалі недоступним.

На відміну від інших операторів супутникового інтернету, для підключення до Starlink необхідні спеціальні термінали, які надає компанія SpaceX, пояснили в Центрі.

"Саме ці термінали були доставлені в Україну 28 лютого на запит Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова", — сказано в повідомленні.

ЦПД також поінформував, що наразі система підключена та працює для військових. Для звичайних людей ця розробка поки що залишається недоступною, до війни її планували підключити в Україні 2023 року, зазначило відомство.

Раніше ми повідомляли про те, що магістральний провайдер розірвав договори про співпрацю з великими російськими телеком-операторами, такими як Ростелеком, МТС, VK, Мегафон, Вымпелком.

Також ми писали про те, що Ілон Маск побоюється за безпеку наземного обладнання, що забезпечує доступ до супутникового інтернету. У твіттері він написав, що російські військові можуть завдати удару по терміналах Starlink.