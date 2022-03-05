Starlink в Україні може стати мішенню російських військ, – Ілон Маск

Про таку небезпеку заявляє не лише глава Tesla та SpaseX, а й інші фахівці.

Американський мільярдер Ілон Маск попереджає, що існує висока ймовірність того, що Росія може "націлитись" на супутниковий широкосмуговий сервіс SpaceX Starlink в Україні. Про це він попередив на своїй сторінці у Twitter.

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Підприємець висловив занепокоєння лише через кілька днів після того, як фахівець із кібербезпеки Джон Скотт-Рейлтон попередив, що пристрої, які використовують для супутникового зв'язку, можуть стати "маяками", за якими Росія може завдати авіаударів.

"Важливе попередження: Starlink — єдина неросійська система зв'язку, яка досі працює в деяких частинах України, тому ймовірність того, що вона стане мішенню, висока. Будь ласка, використовуйте з обережністю", — написав Маск.

Фото: Скриншот

Він попросив користувачів "вмикати Starlink тільки за необхідності й розміщувати антену якнайдалі від людей" і "наносити легкий камуфляж на антену, щоб уникнути візуального виявлення".

Водночас Маск заявив, що не блокуватиме російські новинні ресурси.

"Деякі уряди (але не Україна) наказали Starlink заблокувати російські джерела новин. Ми не будемо цього робити, хіба що під прицілом", — наголосив він.

[ + – ] Твіт Ілона Маска Фото: Скриншот

Раніше про те, що супутникові інтернет-термінали Starlink можуть стати мішенню для Росії, говорив і дослідник інтернет-безпеки Джон Скотт-Рейлтон із проєкту Citizen Lab Університету Торонто.

"Якщо Путін контролює повітряний простір над Україною, передачі користувачів висхідною лінією зв'язку стають маяками... для авіаударів. Росія має багаторічний досвід ураження людей шляхом націлювання на їхній супутниковий зв'язок", — зазначив він у Twitter.

[ + – ] Джон Скотт-Рейлтон попередив про ризики для користувачів Старлінк Фото: Скриншот

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров подякував Starlink за "підтримання зв'язку між нашими містами та порятунок життів служб екстреної допомоги!"

Але він сказав, що країні потрібні генератори, щоб підтримувати супутниковий широкосмуговий зв'язок у мережі через російські атаки на інфраструктуру. Маск відповів, що SpaceX оновлює програмне забезпечення, щоб знизити пікове енергоспоживання, щоб Starlink міг харчуватися від автомобільних прикурювачів.

"Ввімкнули мобільний роумінг, тому антена з фазованими ґратами може підтримувати сигнал у транспортному засобі, що рухається", — сказав він.

Зі свого боку Тім Фаррар, консультант із супутникового зв'язку, сказав, що антени Starlink, які виглядають, як домашні супутникові телевізійні тарілки, не призначені для використання під час руху. Тому, що саме мав на увазі Маск, незрозуміло.

Нагадаємо, Starlink став активним на території України 27 лютого. З проханням надати українцям доступ до супутникового інтернету звернувся до американця голова Мінцифри Михайло Федоров.

Зі свого боку російські окупанти намагаються знищити в Україні ретрансляційні вузли. Вони розбомбили Київську телевежу, внаслідок чого загинуло п'ять мирних жителів.