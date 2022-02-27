Україна отримає доступ до супутникового інтернету Starlink, — Федоров

"Сервіс Starlink тепер активний в Україні. Додаткові термінали буде доставлено", — пообіцяв Ілон Маск.

Ілон Маск, голова Tesla та SpaceX, готовий надати доступ до Starlink громадянам України. Про це бізнесмен написав у Твіттері у відповідь на твіт міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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"Ілон Маск, поки ви намагаєтеся колонізувати Марс — Росія намагається окупувати Україну! Поки що ваші ракети успішно приземляються з космосу — російські ракети атакують мирне населення України! Просимо забезпечити Україну станціями Starlink і звернутися до розсудливих росіян", — написав Федоров у соцмережі Твіттер.

Маск відповів Федорову: "Сервіс Starlink тепер активний в Україні. Додаткові термінали буде доставлено".

Поки що на сайті Starlink можна оформити попереднє замовлення, однак повідомляється, що підключення буде здійснено у 2023 році. Можливо, що найближчим часом термін підключення скоротять. Також Starlink пропонує внести депозит у розмірі $99.

[ + – ] Замовлення на послугу Starlink в Україні

Як розповіла спікерка "Слуги народу" Юлія Палійчук, супутникові угруповання, що розташовані на орбіті Землі, взаємодіють між собою на частоті понад 10 тис. ГГц, а зв'язок між ними і наземними станціями, і користувальницькими терміналами забезпечується Ка-антенами через радіодіапазони з частотою. Додамо, що термінали встановлюються у місцях, де немає перешкод для зв'язку із супутниками та де їх видно безпосередньо.

"Швидкість такого інтернету – до 1Гбіт/с для кожного абонента, а користуватися ним можна в будь-якій точці світу. Працює майже як наш спецзв'язок. Старлінк можна буде використовувати у цивільних та військових", — написала Палійчук.

ЗМІ tech.liga.net раніше повідомляв, що абонплата за послуги супутникового інтернету від Ілона Маска в Україні коштуватиме у 10 разів дорожче, ніж українці платять наразі своїм провайдерам. Таке припущення висловлював Андрій Колесник, експозаштатний радник голови Державної космічної агенції. За його словами, люди в нашій країні не готові витрачати такі кошти на послуги Starlink. Зазначимо, що власне обладнання коштує $499, а щомісячна абонплата становить $99.

Однак, у коментарі tech.liga.net він заявив, що супутниковий інтернет Ілона Маска міг би допомогти в разі вторгнення військ РФ на територію України.

"Росію стурбує Starlink через стійкість цієї системи до зовнішнього впливу. Це важливий фактор, щоб платоспроможні клієнти, які мають можливість купити термінал, шукали спосіб зробити це", — стверджує Колесник.

Також він зазначив, що для Старлінк Україна має виділити спектр радіочастот.

Фокус запросив коментарі у відповідних відомств щодо того, якою буде вартість підключення та тариф для українців, а також коли буде виділено радіочастоти. Слідкуйте за нашими новинами.

Раніше ми писали про те, що українські провайдери блокуватимуть ОТТ-сервіси, які транслюють пропагандистський контент РФ.

Також відомо, що оператори мобільного зв'язку блокують доступ до своїх мереж громадян Білорусі та РФ.