Київстар, Vodafone та Lifecell заблокували доступ для абонентів із РФ та Білорусі

Вороги більше не зможуть вводити в оману українців за допомогою телефонних дзвінків та повідомлень, — Держспецзв'язку.

Росіяни та білоруси позбавлені доступу до українських мобільних мереж. Вони не мають можливості дзвонити та писати українцям через стільниковий зв'язок, повідомляє Держспецзв'язку.

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"Вороги більше не зможуть вводити в оману українців за допомогою телефонних дзвінків та повідомлень", — йдеться в заяві.

Служба інформувала, що згідно з рішенням Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій Держспецзв'язку (НЦУ) українські оператори Київстар, Vodafone та Lifecell заблокували доступ до своїх мереж для абонентів із Росії та Білорусі.

Раніше ми повідомляли про те, що росіяни дезінформували родичів українських військових, надаючи їм неправдиву інформацію про їхній стан та місцеперебування.

Також секретар РНБО Олексій Данілов попереджав мешканців Київської області про те, що російські диверсанти намагалися дізнатися інформацію про те, як можна потрапити до Київської області та Києва, додаючись до груп для евакуйованих українців у месенджерах.

Відомо, що Twitter заблокував можливість реєструвати нові акаунти громадянам РФ.

Нещодавно міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що соціальна мережа Instagram заблокувала акаунт Рамзана Кадирова, який мав 4,7 млн передплатників. Обліковий запис za_kadyrova_95eng зараз недоступний.