Киевстар, Vodafone и Lifecell заблокировали доступ для абонентов из РФ и Беларуси

Враги больше не смогут вводить в заблуждение украинцев с помощью телефонных звонков и сообщений, — Госспецсвязи.

Россияне и белорусы лишены доступа к украинским мобильным сетям. Они не имеют возможности звонить и писать украинцам посредством сотовой связи, сообщает Госспецсвязи.

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"Враги больше не смогут вводить в заблуждение украинцев с помощью телефонных звонков и сообщений", — говорится в заявлении.

Служба информировала, что согласно решению Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций Госспецсвязи (НЦУ) украинские операторы Киевстар, Vodafone и Lifecell заблокировали доступ к своим сетям для абонентов из России и Беларуси.

Ранее мы сообщали о том, что россияне дезинформировали родственников украинских военных, предоставляя им недостоверную информацию об их состоянии и местонахождении.

Также секретарь СНБО Алексей Данилов предупреждал жителей Киевской области о том, что российские диверсанты пытались разузнать информацию о том, как можно попасть в Киевскую область и Киев, добавляясь в группы для эвакуирующихся украинцев в мессенджерах.

Известно, что Twitter заблокировал возможность регистрировать новые аккаунты гражданам РФ.

Недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что социальная сеть Instagram заблокировала аккаунт Рамзана Кадырова, у которого было 4,7 млн подписчиков. Аккаунт za_kadyrova_95eng в данный момент недоступен.