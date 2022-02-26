В мессенджеры массово пишут вражеские агенты. Жители Киевщины, будьте бдительны! - Данилов

Секретарь СНБО просит быть внимательными к сообщениям от новых пользователей, которые они оставляют в группах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook.

Форумы и группы в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Киевщины массово заполонили одинаковые сообщения. Об этом сообщает секретарь СНБО Алексей Данилов на своей странице в Facebook.

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"Авторы сообщений активно расспрашивают в разных вариациях о том, как добраться до Киева, кто может подвезти с маленьким ребенком в Киев, как добраться из Броваров в Борисполь. У всех авторов есть одинаковая особенность: все они новые участники, присоединились к группам только с 25 февраля, пишут в основном на русском языке", — написал Данилов.

Секретарь СНБО просит жителей Киевщины быть внимательными.

"Люди, которые расспрашивают информацию, — это ВРАЖЕННЫЕ АГЕНТЫ. Не указывайте маршруты движения, как и куда добраться и где еще есть свободные и доступные дороги", — говорится в сообщении.

Если вы увидели вопросы, перечисленные выше, и убедились, что их авторы являются новыми участниками форумов:

жалуйтесь администратору группы; заглавными буквами в комментариях пишите, что автор опроса – это враг, собирающий информацию.

Важно! Мессенджер WhatsApp технически защищен. Особой бдительности требует информация, публикуемая в группах WhatsApp, особенно в тех, которые были созданы в последние 2-3 дня.

Напоминаем: украинские айтишники разработали ряд сервисов в помощь украинцам, которые эвакуируются из зон боевых действий, составили инструкции и разработали оффлайн-карты на случай шатдауна, а также создали проект, помогающий организовать митинги в поддержку Украины во всех странах мира.

Сайты в помощь тем, кто эвакуируется:

prykhystok.in.ua

ukrainenow.org

Поддержка на случай отключения связи:

Maps.me

Инструкции на случай глобальной мобилизации

Сайт для организации митингов против агрессии РФ:

stopputin.net

Ранее мы сообщали о том, что министр Федоров обратился к американским BigTech-компаниям с просьбой заблокировать пропагандистские медиа РФ, доступ к приложениям и стриминговому сервису.