Министр Федоров попросил YouTube и Meta заблокировать российские пропагандистские СМИ

Михаил Федоров направил официальную просьбу заблокировать те каналы российских медиа, которые врут и пропагандируют войну.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров обратился в компанию YouTube с просьбой о блокировании пропагандистских российских СМИ. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

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Чиновник акцентировал, что просит забанить те каналы, "которые называют нас нациками и наркоманами, врут и пропагандируют войну".

Также министр обратился к компании Meta по поводу блокировки аккаунтов российских пропагандистских медиа в Facebook и Instagram.

Кроме того, он направил официальное письмо в компанию Netflix с просьбой заблокировать доступ к стриминговому сервису на территории РФ.

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"Цель – не лишить россиян доступа к информации, а достучаться до молодежи, проактивного и думающего населения – ваш "кровавый царь" ведет вас в небытие – меняйте это уже сейчас!" — написал Федоров.

Ранее, 25 февраля, Михаил Федоров направлял запрос лично СЕО компании Apple Тиму Куку. В своем официальном обращении украинский чиновник просил Кука заблокировать для граждан РФ Apple Store, поддержать пакет санкций правительства США, запретить российским разработчикам загружать свои продукты в маркет.

26 февраля Федоров сообщил, что у россиян уже появились проблемы с доступом к ApplePay.

Ранее мы сообщали о том, что социальная сеть Facebook ограничила постинг некоторым российским медиа, а именно: РИА Новости, телеканал "Звезда", Лента.ру, Газета.ру. В ответ Роскомнадзор пообещал ограничить доступ к Facebook на территории РФ.

Известно также, что YouTube заблокировал канал Дениса Пушилина.