Россия ограничит доступ к социальной сети Facebook своим гражданам

Роскомнадзор заявил, что Facebook причастна к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан РФ.

25 февраля Генеральная прокуратура РФ, согласованно с МИД РФ, признала соцсеть Facebook причастной к нарушению прав и свобод российских граждан, а также основополагающих прав и свобод человека. Об этом сообщает Роскомнадзор.

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"В соответствии с решением Генпрокуратуры в отношении социальной сети Facebook, начиная с 25 февраля 2022 года, Роскомнадзором, в соответствии с законом, принимаются меры частичного ограничения доступа", — сказано в сообщении регулятора.

Причиной принятия такого решения стало то, что 24 февраля 2022 года Facebook ограничила постинг сроком на 90 дней ряду российских СМИ: РИА Новости, телеканалу "Звезда", Ленте.ру, Газете.ру. Об этом Фокус сообщал ранее.

Также на сайте российского регулятора сообщается, что еще с октября 2020 года было зафиксировано 23 случая "подобной цензуры" в отношении российских медиа и интернет-ресурсов со стороны Facebook.

Также мы сообщали о том, что YouTube заблокировала канал Дениса Пушилина, лидера так называемой "ДНР". Российский регулятор пожаловался на данный инцидент материнской компании — Google.