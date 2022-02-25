Росія обмежить доступ до соціальної мережі Facebook своїм громадянам

Роскомнагляд заявив, що Facebook причетна до порушення основних прав та свобод людини, а також прав і свобод громадян РФ.

25 лютого Генеральна прокуратура РФ, узгоджено з МЗС РФ, визнала соцмережу Facebook причетною до порушення прав та свобод російських громадян, а також основних прав та свобод людини. Про це повідомляє Роскомнагляд.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Відповідно до рішення Генпрокуратури щодо соціальної мережі Facebook, починаючи з 25 лютого 2022 року, Роскомнаглядом, відповідно до закону, вживаються заходи часткового обмеження доступу", — сказано в повідомленні регулятора.

Причиною ухвалення такого рішення стало те, що 24 лютого 2022 року Facebook обмежила постинг терміном на 90 днів ряду російських ЗМІ: РИА Новости, телеканалу "Звезда", Лента.ру, Газета.ру. Про це Фокус повідомляв раніше.

Також на сайті російського регулятора повідомляється, що ще з жовтня 2020 року було зафіксовано 23 випадки "подібної цензури" щодо російських медіа та інтернет-ресурсів з боку Facebook.

Також ми повідомляли про те, що YouTube заблокувала канал Дениса Пушиліна, лідера так званої ДНР. Російський регулятор поскаржився на цей інцидент материнської компанії — Google.