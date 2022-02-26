У месенджери масово пишуть ворожі агенти. Жителі Київщини, будьте пильні! — Данілов
Секретар РНБО просить бути уважними до повідомлень нових користувачів, які вони залишають у групах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook.
Форуми та групи в месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масово заполонили однакові повідомлення. Про це повідомляє секретар РНБО Олексій Данілов на своїй сторінці у Facebook.
"Автори повідомлень активно розпитують у різних варіаціях про те, як дістатися до Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва, як дістатися з Броварів до Борисполя. Усі автори мають однакову особливість: усі вони нові учасники, приєдналися до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою", — написав Данілов.
Секретар РНБО просить мешканців Київщини бути уважними.
"Люди, які розпитують інформацію, — це ВОРОЖІ АГЕНТИ. Не вказуйте маршрути руху, як і куди дістатися і де ще є вільні та доступні дороги", — йдеться в повідомленні.
Якщо ви побачили перераховані вище питання і переконалися, що їхні автори є новими учасниками форумів:
- скаржтеся адміністратору групи;
- великими літерами в коментарях пишіть, що автор опитування – це ворог, який збирає інформацію.
Важливо! Месенджер WhatsApp технічно захищений. Особливої пильності вимагає інформація, яку публікують у групах WhatsApp, особливо в тих, що створили за останні 2-3 дні.
Нагадуємо: українські айтішники розробили низку сервісів на допомогу українцям, які евакуюються із зон бойових дій, склали інструкції та розробили офлайн-карти на випадок шатдауну, а також створили проєкт, який допомагає організувати мітинги на підтримку України в усіх країнах світу.
Сайти на допомогу тим, хто евакуюється:
Підтримка в разі відключення зв'язку:
Інструкції на випадок глобальної мобілізації
Сайт для організації мітингів проти агресії РФ:
Раніше ми повідомляли про те, що міністр Федоров звернувся до американських BigTech-компаній з проханням заблокувати пропагандистські медіа РФ, доступ до додатків та стрімінгового сервісу.