Twitter заблокировал возможность регистрировать аккаунты в РФ, - Федоров

Министр цифровой трансформации Украины сообщил, что американская соцсеть предприняла решительные действия в отношении российских пользователей.

Twitter заблокировал возможность регистрировать аккаунты в РФ. Об этом Михаил Федоров сообщил в своем телеграм-канале.

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"Спасибо! Ждем Facebook и Instagram!", — написал чиновник.

Ранее мы сообщали о том, что глава ведомства обратился в американские компании с просьбой заблокировать доступ к своему контенту и ресурсам. Письма с соответствующими просьбами он направил руководителям Netflix, YouTube, Google, Apple, Meta (экс-Facebook).

Позже он сообщил, что на территории России наблюдаются проблемы с работой ApplePay.

Также стало известно, что Mastercard не будет обслуживать за границей карты, выпущенные ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк. Эти российские банки попали под санкции США. Внутри РФ карты будут действовать, однако, находясь зарубежом, владельцы карт, имеющие российское гражданство, не смогут оплачивать ими покупки и услуги как офлайн, так и онлайн.