Mastercard отключит российские подсанкционные банки от своей системы, - СМИ

Карты Mastercard, выпущенные ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, не будут работать за границей.

Издание РБК сообщает, что с 26 февраля Mastercard не будет обслуживать карты, которые выпустили российские банки, попавшие под санкции США. Речь идет о ВТБ, Открытии, Совкомбанке, Промсвязьбанке, Новикомбанке.

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Журналисты РБК, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что указанные выше банки получили официальное извещение от международной платежной системы Mastercard об отключении от системы. При этом внутри РФ карты обслуживаться будут. СМИ также сообщает, что причиной отключения стал нанесенный вред репутации "знаков" Mastercard.

С сегодняшнего дня картами Visa и Mastercard, эмитированными подсанкционными банками, а также их дочерними компаниями, нельзя будет расплачиваться за границей — как онлайн (в том числе через Apple Pay и Google Pay), так и офлайн. Но на территории РФ карты будут работать, потому что операции внутри страны обрабатываются не Mastercard, а российской Национальной системой платежных карт.

"При перевыпуске карты подсанкционного банка в перспективе возможен переход на платежную систему "Мир", — написало медиа.

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