"Ломают крылья". ЕС вводит беспрецедентные санкции против российских авиакомпаний

Российские авиакомпании рискуют потерять половину своего парка, у них отнимут возможность использовать европейские самолеты, в частности, Airbus.

"Новые поставки, а также техобслуживание и страхование всех бортов запрещены, а уже сданные в лизинг самолеты по старым контрактам должны быть возвращены лизингодателю в течение месяца", — раскрывает подробности применения санкций российское издание "Коммерсант".

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Аналогичные меры по отношению к российской авиаотрасли намерены принять США — в итоге недоступными для использования могут оказаться больше половины гражданских самолетов, имеющихся в РФ.

Издание допускает, что власти РФ могут пойти ва-банк и просто запретят авиакомпаниям возвращать самолеты лизингодателям, но это "поставит крест на любых дальнейших взаимоотношениях".

Власти Евросоюза приняли решение полностью запретить поставки и лизинг в РФ самолетов, вертолетов и иной авиатехники, а также ее страхование и техобслуживание. Запрет распространяется на новые и уже существующие лизинговые контракты с переходным периодом до 28 марта.

Из России уйдут все самолеты Airbus — либо их полноценная эксплуатация станет невозможной. Таким же образом, как ожидается, поступят США, запретив российским авиакомпаниям использование самолетов Boeing.

Напомним, Фокус рассказывал о новых санкциях, которые вводятся против РФ и о том, почему Россию не отключают от SWIFT.