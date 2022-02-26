"Ламають крила". ЄС запроваджує безпрецедентні санкції проти російських авіакомпаній

Російські авіакомпанії ризикують втратити половину свого парку, в них заберуть можливість використовувати європейські літаки, зокрема Airbus.

"Нові доставлення, а також техобслуговування та страхування всіх бортів заборонені, а вже здані в лізинг літаки за старими контрактами мають повернути лізингодавцю протягом місяця", — розкриває подробиці застосування санкцій російське видання "Комерсант".

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Аналогічні заходи щодо російської авіагалузі мають намір вжити США — в результаті недоступною для використання може стати більш ніж половина цивільних літаків, що є у РФ.

Видання припускає, що влада РФ може піти ва-банк і просто заборонить авіакомпаніям повертати літаки лізингодавцям, але це "поставить хрест на будь-яких подальших відносинах".

Влада Євросоюзу прийняла рішення повністю заборонити постачання та лізинг до РФ літаків, вертольотів та іншої авіатехніки, а також її страхування та техобслуговування. Заборона поширюється на нові та вже наявні лізингові контракти з перехідним періодом до 28 березня.

З Росії підуть усі літаки Airbus — або їхня повноцінна експлуатація стане неможливою. Очікують, що та само зроблять США, заборонивши російським авіакомпаніям використання літаків Boeing.

Нагадаємо, Фокус розповідав про нові санкції, які запроваджують проти РФ і про те, чому Росію не відключають від SWIFT.