Санкції проти РФ: Що нового й чому Росію досі не відключають від SWIFT

Байден назвав новий пакет санкцій США проти РФ "сильнішим за виведення зі SWIFT". Які механізми передбачають нові санкції й чи дійсно вони так небезпечні для агресора

Під час прес-конференції, яку президент США Джо Байден провів увечері 24 лютого, американський лідер проголосив про новий пакет санкцій проти Росії у відповідь на вторгнення на територію України. В першу чергу, санкції торкаються найбільших російських банків, активи яких становлять не менше трильйона доларів — ВТБ, "Сбербанку", "Газпромбанку", банку "Открытие", Совкомбанку і Новикомбанку. Крім цього, США обмежує можливості Росії вести бізнес в доларах, євро, фунтах і єнах а також, імпорт в РФ високотехнологічної продукції.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Як писав Фокус, раніше 24 лютого санкції проти Росії посилила Британія. Міри впливу теж, передусім, стосувалося російських банків.

Фінансові колосси під ковпаком

Під нові санкції США проти Росії, про введення яких президент Джо Байден проголосив 24 лютого ввечері, зокрема потрапили найбільші державні банки РФ, які колись були присутні й на українському ринку — ВТБ і Сбербанк Росії.

Як пояснює Константин Фастовець, голова аналітичного департаменту інвесткомпанії Adamant Capital, російські фінустанови потрапили до двох типів санкційних списків: SDN (повне блокування з заморозкою активів), й CAPTA (заборона на проведення транзакцій через американську фінансову систему). Остання група є м’якішою і найбільший російський банк – Сбербанк – потрапив саме до неї. Проте, до списку SDN увійшов другий за об’ємом активів банк Росії — ВТБ.

Євген Дубогриз, асоційований експерт Case Україна, уточнює, що з банками, які потрапили під санкції не будуть кореспондуватися – тобто обслуговувати будь які операції у тому числі — з використанням карток і сервісів. По-друге, кошти, які знаходяться в зарубіжних представництвах підсанкційних фінустанов, будуть заморожені.

Співрозмовник Фокусу попереджає, що в короткостроковій перспективі це ніяк не вплине на армію РФ і її агресію проти України. Такі міри лише ускладнять продаж російських товарів за допомогою цих банків, а росіянам доведеться перекладати свої кошти в інші фінустанови.

Знову напівміри

Про відключення Росії від системи міжнародних платежів SWIFT, на чому наполягає Україна і її симпатики, мова досі не йде. Байден пояснює це неоднозначною позицією Європи, де не всі країни підтримують цю міру. Як раніше писав Фокус із посиланням на іноземні ЗМІ, частина держав ЄС, попри початок вторгнення РФ на територію України, все ще виступають проти відключення Росії. В їх числі — Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр. В Україні обурюються. Тим не менш, Байден наголошує, що запропоновані США санкції "матимуть аналогічні наслідки, а може і сильніші, як виведення Росії із системи SWIFT".

Опитані Фокусом фінансісти коментують цю тезу доволі скептично. "Це швидше політичні заяви, — каже Фастовець. — Відключення від системи міжнародних платежів SWIFT, фактично б, заблокувало всі транзакції для росіян в доларах та євро і ефект був би відчутним одразу. Тоді як санкції, що ввели зараз, не є сюрпризом. РФ до них добре готова й у короткостроковій перспективі їх вплив на економіку, армію, та громадян не буде дуже значним". Євген Дубогриз також не вважає, що запропоновані міри є сильнішими за відключення від SWIFT.

Як зазначає Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner, SWIFT дає можливість банкам швидко обмінюватися інформацією та проводити платежі. Це — система передачі банківської інформації, через яку надсилаються повідомлення про зарахування коштів, накази про перекази, підтвердження міжбанківських угод тощо. Тобто, вилучення Росії зі SWIFT зробить майже неможливим для фінустанов РФ пересилання грошей в країну або за її межі.

Як додає Дубогриз, сила цієї санкції полягає в призупинці навіть внутрішніх операцій, таких, наприклад, як перекази між картками різних банків, оплати за допомогою платіжних терміналів, й, частково, онлайн-платежів, що, фактично, є тимчасовим паралічем системи розрахунків. Експерт підкреслює, що за таких обставин всі платежі, пов`язані з армією – за нову зброю, зарплати, продовольство, паливо тощо теж будуть призупинені.

"Ця санкція дієва, якщо справді є бажання надовго ізолювати країну від світової фінансової системи. Але якщо інші країни й надалі хочуть щось продавати або купувати у Росії, той же газ, у разі відключення від SWIFT їм доведеться підлаштовуватися під російські внутрішні платіжні системи, стикаючись з ризиками шахрайства, витоку даних і т. і.", — пояснює Євген Дубогриз. Тобто, на заваді у запровадження такої санкції, вочевидь, стоїть зацікавленість окремих країн в економічному партнерстві з Росією, в першу чергу — в напрямку поставки енергоносіїв. Дійсно, як нещодавно писали західні ЗМІ, відключення Росії від SWIFT поки не планується через побоювання ЄС відносно енергобезпеки.

Низка раніше опитаних Фокусом експертів стверджує, що мета "пекельних" санкцій, у тому числі відключення від SWIFT — розбудити населення Росії й налаштувати його проти Путіна. Проте, Дубогриз цю тезу заперечує й попереджає, що прості росіяни можуть сприйняти особисті незручності від санкцій як доказ, що проти них виступає весь світ і Путін робить все правильно.

Проте деякі експерти не радять надмірно переоцінювати навіть вплив на Росію від відключення SWIFT. "Російські банки можуть дуже швидко перейти на інші канали зв’язку і будуть надалі здійснювати міжнародні платежі. Тобто, це стане більше репутаційною втратою, аніж економічною", — каже Ігор Ясько. Вочевидь, Росія готувалася до санкцій давно. Починаючи з 2014 року, коли вперше над РФ нависла загроза санкцій за агресію проти України, Росія почала працювати над власною платіжною системою.